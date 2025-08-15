La Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevó a cabo este domingo una nueva edición de “Plazaventura en Familia” en el marco del Día del Niño. La plaza Evita, en Concepción (Av. Rawson 885 norte), se llenó de grandes y chicos que disfrutaron de una tarde colmada de actividades recreativas, espectáculos y sorteos.
"Plazaventura en Familia" se llenó en el festejo del Día del Niño en Concepción
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan celebró con juegos, espectáculos y premios en plaza Evita. El evento continuará el 29 y 30 de agosto en otros espacios públicos.