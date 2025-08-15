"
"Plazaventura en Familia" se llenó en el festejo del Día del Niño en Concepción

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan celebró con juegos, espectáculos y premios en plaza Evita. El evento continuará el 29 y 30 de agosto en otros espacios públicos.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevó a cabo este domingo una nueva edición de “Plazaventura en Familia” en el marco del Día del Niño. La plaza Evita, en Concepción (Av. Rawson 885 norte), se llenó de grandes y chicos que disfrutaron de una tarde colmada de actividades recreativas, espectáculos y sorteos.

Con la presencia de la intendente, Dra. Susana Laciar, junto a su equipo de gobierno, desde las 16:00 se desplegaron propuestas para toda la familia, entre ellas:

Paseo de los Niños: cocineritos y artesanitos

Pequeños talentos: disfrazate, cantá o bailá

Números artísticos: Circontento, DJ en vivo y el Payaso Piltrafa

Juegos y manualidades colaborativas

Taller de folclore y ajedrez

Chocolate, cabina de fotografía, sorteos y grandes premios

La propuesta continuará el viernes 29 de agosto a las 16:00 en plaza Almirante Brown (Gral. Acha 1424 sur) y el sábado 30 de agosto en plaza Ejército Argentino (Urquiza 802 norte), con el mismo espíritu festivo y actividades para disfrutar en familia.

En ambas jornadas habrá espectáculos en vivo —incluidos Caco y Muñeco, DJ y el Payaso Piltrafa—, juegos, talleres y sorteos, buscando llevar el festejo a distintos rincones de la ciudad.

