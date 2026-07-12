A los 15 minutos del segundo tiempo suplementario, Lautaro Martínez marcó el 3-1 para la Selección argentina frente a Suiza. El delantero aprovechó un rebote tras una gran contra encabezada por Thiago Almada y anotó su segundo gol en el Mundial 2026.
VIDEO: así fue el 3-1 de la Argentina ante Suiza en los pies de Lautaro Martínez
El tanto desató el festejo de los jugadores argentinos y de los miles de hinchas presentes, ya que significó ampliar la ventaja en los instantes finales de un partido muy exigente.