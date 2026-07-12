VIDEO: así fue el 3-1 de la Argentina ante Suiza en los pies de Lautaro Martínez

La Selección argentina terminó de encaminar su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 con un nuevo golpe en el tiempo suplementario. A los 15 minutos del segundo tiempo extra, Lautaro Martínez apareció en el lugar indicado para convertir el 3-1 frente a Suiza. Latinosy latinoamericano

EL GOL AGÓNICO DE LAUTARO MARTÍNEZ QUE SENTENCIÓ LA CLASIFICACIÓN DE ARGENTINA A LA SEMIFINAL DE LA COPA DEL MUNDO. pic.twitter.com/TWPMzvh4nl — dataref (@dataref_ar) July 12, 2026

La jugada nació de un rápido contraataque de la Albiceleste. Thiago Almada quedó mano a mano con el arquero suizo, pero no pudo definir con éxito. Sin embargo, el rebote quedó servido para Lautaro Martínez, que acompañó la acción y solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.