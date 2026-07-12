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VIDEO: así fue el 3-1 de la Argentina ante Suiza en los pies de Lautaro Martínez

El tanto desató el festejo de los jugadores argentinos y de los miles de hinchas presentes, ya que significó ampliar la ventaja en los instantes finales de un partido muy exigente.

A los 15 minutos del segundo tiempo suplementario, Lautaro Martínez marcó el 3-1 para la Selección argentina frente a Suiza. El delantero aprovechó un rebote tras una gran contra encabezada por Thiago Almada y anotó su segundo gol en el Mundial 2026.

La Selección argentina terminó de encaminar su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 con un nuevo golpe en el tiempo suplementario. A los 15 minutos del segundo tiempo extra, Lautaro Martínez apareció en el lugar indicado para convertir el 3-1 frente a Suiza. Latinosy latinoamericano

La jugada nació de un rápido contraataque de la Albiceleste. Thiago Almada quedó mano a mano con el arquero suizo, pero no pudo definir con éxito. Sin embargo, el rebote quedó servido para Lautaro Martínez, que acompañó la acción y solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.

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El tanto desató el festejo de los jugadores argentinos y de los miles de hinchas presentes, ya que significó ampliar la ventaja en los instantes finales de un partido muy exigente.

Además, el gol representó el segundo de Lautaro Martínez en el Mundial 2026, reafirmando su aporte ofensivo en una instancia decisiva de la competencia. Con el 3-1, la Selección argentina quedó muy cerca de asegurar su clasificación a las semifinales, dando un paso clave en su objetivo de seguir peleando por el título mundial.

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