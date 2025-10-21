Personas con discapacidad trabajarán en la FNS 2025

Cabe destacar que el objetivo es que la inclusión no sea una acción aislada, sino una parte estructural de la organización, con presencia en áreas claves como la logística, la artística y el merchandising oficial.

Así, en el área de producción habrá puestos en tareas de orden, archivo y catalogación de materiales escenográficos y stands, puestos de hidratación y acomodadores en atención de público en los espectáculos principales del Velódromo y del Estadio. También trabajarán personas como evaluadores de accesibilidad en escenarios, accesos, señalética y servicios en el equipo de la Feria.

Por su parte, en el área artística se incorporarán personas en danza o actuación con turnos especiales y acompañamiento. También habrá puestos en el área técnica del Velódromo para asistencia en camarines y utilería. Por otro lado, todos los escenarios contarán con intérpretes de lengua de señas durante los shows como ya es habitual.

En cuanto a la realización del merchandising de la FNS 2025, que se realizará con materiales reciclados, participarán personas con distintas discapacidades (motrices, sensoriales e intelectuales) en la elaboración de bolsas y accesorios a partir de telas y plásticos reutilizados. Cabe destacar que el etiquetado será realizado por el taller protegido de la Escuela de Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad Profesora Ivonne Barud de Quattropani.