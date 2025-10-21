"
Personas con discapacidad trabajarán en la FNS 2025

Con esta acción se busca garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en las distintas etapas del evento: desde la accesibilidad hasta la inclusión laboral.

Este año, la Fiesta Nacional del Sol ratifica su compromiso con la inclusión; organizando y ampliando acciones desarrolladas en ediciones anteriores. A través de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano; se firmó un convenio para desarrollar acciones de inclusión en la FNS 2025.

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en todas las etapas del evento, es decir, desde la producción artística y logística hasta la generación de productos oficiales, de manera integrada y sostenida.

La web https://discapacidad.sanjuan.gob.ar/InclusionLaboral fue la vía de selección de aquellas personas que trabajarán en la gran celebración local. A partir de esta base de datos, el equipo técnico de la Dirección de Personas con Discapacidad evaluó los perfiles de los postulantes para cubrir los puestos laborales requeridos por la producción de FNS, garantizando tanto el proceso de acompañamiento y adaptación necesario en cada función.

Cabe destacar que el objetivo es que la inclusión no sea una acción aislada, sino una parte estructural de la organización, con presencia en áreas claves como la logística, la artística y el merchandising oficial.

Así, en el área de producción habrá puestos en tareas de orden, archivo y catalogación de materiales escenográficos y stands, puestos de hidratación y acomodadores en atención de público en los espectáculos principales del Velódromo y del Estadio. También trabajarán personas como evaluadores de accesibilidad en escenarios, accesos, señalética y servicios en el equipo de la Feria.

Por su parte, en el área artística se incorporarán personas en danza o actuación con turnos especiales y acompañamiento. También habrá puestos en el área técnica del Velódromo para asistencia en camarines y utilería. Por otro lado, todos los escenarios contarán con intérpretes de lengua de señas durante los shows como ya es habitual.

En cuanto a la realización del merchandising de la FNS 2025, que se realizará con materiales reciclados, participarán personas con distintas discapacidades (motrices, sensoriales e intelectuales) en la elaboración de bolsas y accesorios a partir de telas y plásticos reutilizados. Cabe destacar que el etiquetado será realizado por el taller protegido de la Escuela de Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad Profesora Ivonne Barud de Quattropani.

