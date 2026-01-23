"
Tras la creciente, habilitaron el Paso de Agua Negra: conocé el horario de este viernes

Luego de una hora de retraso por la bajada de agua en el arroyo San Javier, el Ministerio de Gobierno confirmó que la ruta ya está operativa.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra ya se encuentra operativo para este viernes. Si bien la apertura habitual se vio demorada por contingencias climáticas, la situación en la alta montaña ha sido normalizada.

Apertura y condiciones Debido a una creciente registrada en la zona del arroyo San Javier, el paso inició sus actividades con una hora de retraso. Sin embargo, tras las tareas de despeje, la Ruta Nacional 150 quedó finalmente habilitada para circular en el horario de 08:00 a 17:00 hs.

Recomendaciones de seguridad Desde los organismos oficiales se solicita a los conductores mantener la prudencia al transitar, haciendo hincapié en las siguientes medidas:

  • Circular obligatoriamente con luces bajas encendidas.
  • Respetar de forma firme los límites de velocidad.

Mantener especial precaución debido a que personal de Vialidad Nacional continúa en diversos sectores de la ruta realizando tareas de mantenimiento para prevenir nuevos inconvenientes por el clima.

