El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra ya se encuentra operativo para este viernes. Si bien la apertura habitual se vio demorada por contingencias climáticas, la situación en la alta montaña ha sido normalizada.
Tras la creciente, habilitaron el Paso de Agua Negra: conocé el horario de este viernes
Luego de una hora de retraso por la bajada de agua en el arroyo San Javier, el Ministerio de Gobierno confirmó que la ruta ya está operativa.