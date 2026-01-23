Tras la creciente, habilitaron el Paso de Agua Negra: conocé el horario de este viernes

Apertura y condiciones Debido a una creciente registrada en la zona del arroyo San Javier, el paso inició sus actividades con una hora de retraso. Sin embargo, tras las tareas de despeje, la Ruta Nacional 150 quedó finalmente habilitada para circular en el horario de 08:00 a 17:00 hs.

Recomendaciones de seguridad Desde los organismos oficiales se solicita a los conductores mantener la prudencia al transitar, haciendo hincapié en las siguientes medidas: