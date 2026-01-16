Atención sanjuaninos: tirar una colilla en Chile puede costar hasta $450 mil

Una de las principales sanciones vigentes es la que castiga arrojar colillas o filtros de cigarrillos en la vía pública y en espacios naturales como playas, ríos y lagos. La normativa establece multas de 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a entre $65.000 y más de $260.000 pesos chilenos, es decir, alrededor de $450.000 pesos argentinos, según la gravedad del caso.

image

Además de la sanción económica, la ley habilita a aplicar una pena alternativa de servicios comunitarios, que consiste en tareas de limpieza en playas o zonas naturales. Esta opción solo se ofrece si el infractor la acepta; de lo contrario, se aplica directamente la multa.

Pero las colillas no son la única infracción frecuente. El consumo de alcohol en playas chilenas también está prohibido y puede derivar en multas que van desde $60.000 hasta $150.000 pesos argentinos, con sanciones que en algunos casos superan los $280.000. Estas medidas forman parte de una legislación que regula el uso del espacio público costero y que se refuerza durante la temporada alta.

image

La fiscalización está a cargo de distintas autoridades y no se limita a controles esporádicos. En zonas marítimas, fluviales y lacustres pueden intervenir fuerzas de seguridad especializadas, y cualquier persona está habilitada a denunciar el incumplimiento de las normas, lo que incrementa significativamente las posibilidades de sanción.

Las conductas prohibidas en playas de todo Chile incluyen:

Consumir alcohol

Consumir drogas o sustancias psicotrópicas

Fumar y desechar colillas

Ingresar animales

Escuchar música con parlantes

Acampar fuera de zonas habilitadas

Tirar basura

A esto se suman ordenanzas municipales que, según la localidad, incorporan restricciones adicionales, como la prohibición de parlantes, carpas, conservadoras con bebidas alcohólicas, deportes cerca de zonas de baño o el ingreso de mascotas, con multas que en algunos casos superan las 3 a 5 UTM.

image

Con la llegada masiva de turistas argentinos, los controles se intensificaron y las autoridades remarcan que las normas están señalizadas en los accesos a los balnearios. Para quienes crucen desde San Juan, la recomendación es clara: informarse antes de ir a la playa, respetar las reglas locales y evitar sanciones que pueden arruinar las vacaciones y generar un gasto inesperado.

Por Gabriel Rotter.