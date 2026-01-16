Atención sanjuaninos: tirar una colilla en Chile puede costar hasta $450 mil
Los sanjuaninos que viajen a Chile este verano deberán extremar cuidados: una norma ya vigente sanciona con multas elevadas a quienes arrojen colillas en espacios públicos y áreas naturales, incluso con servicios comunitarios obligatorios como alternativa.
Los sanjuaninos que viajen a Chile durante el verano deberán extremar los cuidados y conocer en detalle las normas vigentes, ya que el país vecino reforzó los controles en playas y zonas costeras y aplica multas elevadas por conductas habituales para muchos turistas, como fumar, tirar colillas o consumir alcohol.
En ese contexto, en los últimos días un turista argentino fue sancionado en una playa chilena por tomar cerveza, un episodio que encendió la alerta entre miles de visitantes. El hombre fue sorprendido por personal de control pocos minutos después de haber llegado al lugar y, aunque manifestó desconocer la prohibición, se le labró un acta y deberá presentarse ante la Justicia, sin posibilidad de evitar la sanción.
Las autoridades chilenas sostienen que los turistas tienen la obligación de conocer la legislación local y remarcan que el país cuenta con normas estrictas sobre el uso del espacio público en la zona costera. De hecho, existen varias actividades prohibidas que suelen realizarse durante una jornada de playa, lo que aumenta el riesgo de infracciones si no se está informado.
Una de las principales sanciones vigentes es la que castiga arrojar colillas o filtros de cigarrillos en la vía pública y en espacios naturales como playas, ríos y lagos. La normativa establece multas de 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a entre $65.000 y más de $260.000 pesos chilenos, es decir, alrededor de $450.000 pesos argentinos, según la gravedad del caso.
Además de la sanción económica, la ley habilita a aplicar una pena alternativa de servicios comunitarios, que consiste en tareas de limpieza en playas o zonas naturales. Esta opción solo se ofrece si el infractor la acepta; de lo contrario, se aplica directamente la multa.
Pero las colillas no son la única infracción frecuente. El consumo de alcohol en playas chilenas también está prohibido y puede derivar en multas que van desde $60.000 hasta $150.000 pesos argentinos, con sanciones que en algunos casos superan los $280.000. Estas medidas forman parte de una legislación que regula el uso del espacio público costero y que se refuerza durante la temporada alta.
La fiscalización está a cargo de distintas autoridades y no se limita a controles esporádicos. En zonas marítimas, fluviales y lacustres pueden intervenir fuerzas de seguridad especializadas, y cualquier persona está habilitada a denunciar el incumplimiento de las normas, lo que incrementa significativamente las posibilidades de sanción.
Las conductas prohibidas en playas de todo Chile incluyen:
Consumir alcohol
Consumir drogas o sustancias psicotrópicas
Fumar y desechar colillas
Ingresar animales
Escuchar música con parlantes
Acampar fuera de zonas habilitadas
Tirar basura
A esto se suman ordenanzas municipales que, según la localidad, incorporan restricciones adicionales, como la prohibición de parlantes, carpas, conservadoras con bebidas alcohólicas, deportes cerca de zonas de baño o el ingreso de mascotas, con multas que en algunos casos superan las 3 a 5 UTM.
Con la llegada masiva de turistas argentinos, los controles se intensificaron y las autoridades remarcan que las normas están señalizadas en los accesos a los balnearios. Para quienes crucen desde San Juan, la recomendación es clara: informarse antes de ir a la playa, respetar las reglas locales y evitar sanciones que pueden arruinar las vacaciones y generar un gasto inesperado.