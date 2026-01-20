El Paso Internacional de Agua Negra atraviesa un verano con cifras históricas de tránsito, impulsado por el intenso movimiento turístico entre San Juan y Chile. Hasta el 19 de enero de 2026, más de 23.400 personas y 6.200 vehículos cruzaron el corredor internacional en ambos sentidos.
Paso de Agua Negra, a pleno: miles de personas y vehículos cruzaron este enero
