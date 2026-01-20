"
Paso de Agua Negra, a pleno: miles de personas y vehículos cruzaron este enero

El Paso de Agua Negra registra un verano récord, con más de 23.400 personas y 6.274 vehículos que cruzaron hasta el 19 de enero. El movimiento creció más del 200% frente a los últimos meses de 2025.

El Paso Internacional de Agua Negra atraviesa un verano con cifras históricas de tránsito, impulsado por el intenso movimiento turístico entre San Juan y Chile. Hasta el 19 de enero de 2026, más de 23.400 personas y 6.200 vehículos cruzaron el corredor internacional en ambos sentidos.

En cuanto al movimiento vehicular, se registraron 6.274 cruces, de los cuales 2.853 correspondieron a ingresos al país y 3.421 a egresos hacia Chile. Estos números representan un incremento del 228% en comparación con el período noviembre-diciembre de 2025.

El flujo de personas también mostró un crecimiento marcado. Durante enero cruzaron el paso 23.408 ciudadanos, lo que implica una suba del 256% respecto del mes anterior. Del total, 10.606 personas ingresaron a la Argentina y 12.606 salieron hacia el país vecino.

Si bien el mes aún no había finalizado al momento del relevamiento, las cifras ya se ubican cerca de los registros del mismo período del año pasado, cuando durante todo enero cruzaron cerca de 29.000 personas, lo que confirma la tendencia sostenida de alto movimiento estival.

Desde el Gobierno provincial recordaron la importancia de consultar previamente el estado del paso, las condiciones climáticas, la transitabilidad y las recomendaciones vinculadas a seguridad vial y salud, información que se actualiza de manera permanente a través de los canales oficiales del Paso de Agua Negra.

