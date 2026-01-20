Paso de Agua Negra, a pleno: miles de personas y vehículos cruzaron este enero

En cuanto al movimiento vehicular, se registraron 6.274 cruces, de los cuales 2.853 correspondieron a ingresos al país y 3.421 a egresos hacia Chile. Estos números representan un incremento del 228% en comparación con el período noviembre-diciembre de 2025.

El flujo de personas también mostró un crecimiento marcado. Durante enero cruzaron el paso 23.408 ciudadanos, lo que implica una suba del 256% respecto del mes anterior. Del total, 10.606 personas ingresaron a la Argentina y 12.606 salieron hacia el país vecino.