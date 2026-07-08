Después de tres jornadas, el dólar blue bajó en San Juan: a cuánto cerró

El movimiento representó un alivio para la cotización informal en la provincia, aunque el valor continúa por encima del registrado en la City porteña, donde el blue finalizó la jornada a $1.520 para la venta y $1.500 para la compra.

En el mercado oficial, el dólar que comercializa el Banco Nación cerró a $1.510 para la venta y $1.460 para la compra, con una leve baja del 0,33%. Por su parte, el dólar oficial de referencia culminó la rueda en $1.513,22 para la venta y $1.461,75 para la compra.