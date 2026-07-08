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Después de tres jornadas, el dólar blue bajó en San Juan: a cuánto cerró

Tras permanecer durante tres ruedas consecutivas en $1.560 para la venta, el dólar blue registró una baja en San Juan y cerró este miércoles a $1.550. En tanto, el oficial mostró leves variaciones y el mercado financiero operó con cotizaciones superiores al paralelo.

Luego de tres jornadas consecutivas sin cambios, el dólar blue registró este miércoles una baja en San Juan y cerró a $1.550 para la venta y $1.450 para la compra, retrocediendo $10 respecto de las ruedas anteriores, cuando había permanecido en $1.560.

El movimiento representó un alivio para la cotización informal en la provincia, aunque el valor continúa por encima del registrado en la City porteña, donde el blue finalizó la jornada a $1.520 para la venta y $1.500 para la compra.

En el mercado oficial, el dólar que comercializa el Banco Nación cerró a $1.510 para la venta y $1.460 para la compra, con una leve baja del 0,33%. Por su parte, el dólar oficial de referencia culminó la rueda en $1.513,22 para la venta y $1.461,75 para la compra.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubicó en $1.529,66, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.582,67, manteniéndose como una de las referencias más altas del mercado.

En tanto, el dólar cripto operó en $1.562,93, mientras que el dólar turista cerró en $1.963, producto de los impuestos aplicados sobre los consumos en moneda extranjera.

Si bien la baja del blue en San Juan marca un cambio respecto de la tendencia alcista de los últimos días, el mercado continúa atento a la evolución del tipo de cambio y al comportamiento de las distintas cotizaciones financieras.

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