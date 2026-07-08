Luego de tres jornadas consecutivas sin cambios, el dólar blue registró este miércoles una baja en San Juan y cerró a $1.550 para la venta y $1.450 para la compra, retrocediendo $10 respecto de las ruedas anteriores, cuando había permanecido en $1.560.
Después de tres jornadas, el dólar blue bajó en San Juan: a cuánto cerró
Tras permanecer durante tres ruedas consecutivas en $1.560 para la venta, el dólar blue registró una baja en San Juan y cerró este miércoles a $1.550. En tanto, el oficial mostró leves variaciones y el mercado financiero operó con cotizaciones superiores al paralelo.