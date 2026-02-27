"
Las Unidades Sanitarias Móviles llegan a Albardón

Las Unidades Sanitarias Móviles brindarán atención en el departamento Albardón del 2 al 6 de marzo, en el horario de 8.30 a 12.30 horas.

Las Unidades Sanitarias Móviles brindarán atención en el departamento Albardón del 2 al 6 de marzo. Durante esas jornadas, el operativo se instalará en el Centro de Integración Comunitario La Laja, ubicado en Villa San Martín, Angaco, en la intersección de calle La Laja y Nacional, acercando distintos servicios de salud a los vecinos de la zona. La comunidad podrá asistir en los horarios de 8.30 a 12.30 horas desde el próximo lunes 2 hasta al 6 de marzo.

Esta iniciativa forma parte de las acciones territoriales que buscan garantizar el acceso equitativo a la atención sanitaria, facilitando controles y prestaciones médicas cerca del hogar.

Se tiene previsto que los pacientes realicen un circuito de salud en el que podrán realizarse controles de diversas especialidades tales como:

Odontología

Fonoaudiología

ORL

Oftalmología

Ginecología + Pap

Ecografía

Radiología

Mamografía

Nutrición

Test rápido ITS

