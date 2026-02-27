Las Unidades Sanitarias Móviles brindarán atención en el departamento Albardón del 2 al 6 de marzo. Durante esas jornadas, el operativo se instalará en el Centro de Integración Comunitario La Laja, ubicado en Villa San Martín, Angaco, en la intersección de calle La Laja y Nacional, acercando distintos servicios de salud a los vecinos de la zona. La comunidad podrá asistir en los horarios de 8.30 a 12.30 horas desde el próximo lunes 2 hasta al 6 de marzo.
San Juan 8 > San Juan > Albardón
Las Unidades Sanitarias Móviles llegan a Albardón
Las Unidades Sanitarias Móviles brindarán atención en el departamento Albardón del 2 al 6 de marzo, en el horario de 8.30 a 12.30 horas.