Consumos problemáticos: sólo el 10% recae tras el alta

Según detalla la directora de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos “la recaída no se considera un “fracaso”, sino una parte posible el proceso de recuperación. Generalmente intervienen diversos factores desencadenantes, como la ausencia de una red de apoyo o de referentes afectivos que acompañen el proceso; contextos sociales donde el consumo es habitual y, por lo tanto, la alta exposición se convierte en un factor de riesgo; entre otros”.

Si bien depende de cada situación, para el abordaje intervienen los profesionales de los Centros de Atención y Tratamiento, también definidos como Centros de Día de Tratamiento Ambulatorio y se implementan tanto terapias individuales como grupales y familiares. Usualmente resultan muy eficientes la inclusión de la persona en grupos terapéuticos como estrategia integral. En este ámbito se genera un espacio compartido para el registro, análisis y problematización de la situación de cada persona.

Este tipo de intervención permite que la persona tome conciencia de su realidad, identifique disparadores emocionales, sociales y ambientales que no favorecen su proceso y, al mismo tiempo, fortalezca herramientas de afrontamiento, refuerce estrategias de autocuidado y promueva la responsabilidad personal para sostener la continuidad del tratamiento.

Dónde se abordan los casos

Actualmente, en el marco del Plan Provincial Estratégico para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos, se trabaja en la próxima apertura de un nuevo Centro de Día, ubicado en La Bebida, en Rivadavia y se está definiendo la ubicación de nuevos inmuebles estratégicamente ubicados para la accesibilidad a todos, en los departamentos de Santa Lucía y Rawson.

Con estos tres nuevos centros se completará la red de atención ambulatoria en el Gran San Juan, ya que los existentes se encuentran ubicados en:

Capital: San Benito (San Francisco del Monte 189 oeste, Trinidad)

Rivadavia Centro: Avenida Libertador General San Martín 5316 oeste

Caucete: Casa 20, Manzana R, Barrio Pie de Palo, Villa Etelvina

Pocito: Calle Lemos 7821 sur

Chimbas: Centenario 1138 oeste, Unión Vecinal Chimbas Norte

También operan dispositivos en todos los municipios de San Juan que brindan orientación, asesoramiento y asistencia. Las UMCOP —Unidades Municipales de los Consumos Problemáticos— constituyen el primer espacio al cual recurrir en busca de una respuesta inmediata. Estas dependencias de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos funcionan, mediante convenio, en espacios municipales en la mayoría de los casos. Excepto en Capital, Rivadavia, Caucete, Pocito y Chimbas, donde trabajan articuladamente con los Centros de Día en los que se realizan tratamientos.

Las Unidades Municipales de Consumos Problemáticos están integradas por equipos técnicos interdisciplinarios, conformados por profesionales especializados en la temática, tales como psicólogos, trabajadores sociales, entre otros. Este equipo es el encargado de recibir la demanda, realizar el primer contacto con la persona afectada, entrevistarla para evaluar el tipo de asistencia o tratamiento que necesita —ya sea ambulatorio, en Centro de Día o con admisión en una casa convivencial— y efectuar la correspondiente derivación. Asimismo, brindan asesoramiento legal, psicológico y social.