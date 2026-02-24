Electricidad, plomería, topografía y construcción son algunas de las propuestas de formación que lanza el Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) en las salas de UOCRA. Las clases comienzan el 2 de marzo de 2026 y la inscripción es online con cupos limitados. Una oportunidad concreta para potenciar la empleabilidad en San Juan.
Abren inscripciones para cursos gratuitos de oficios en Capital
Electricidad, plomería, topografía y construcción son algunas de las propuestas de formación que lanza el Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP).