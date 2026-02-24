Abren inscripciones para cursos gratuitos de oficios en Capital

Los cursos disponibles y sus horarios son los siguientes:

• Electricidad Domiciliaria: dos comisiones, una por la siesta (de 15 a 18 hs) y otra por la tarde (de 18:15 a 21 hs).

• Plomería: en horario de tarde, de 18:15 a 21 hs.

• Auxiliar de Topografía: dos comisiones, ambas en horario de siesta (de 15 a 18 hs y de 18:15 a 21 hs).

• Construcción: en horario de 18 a 21 hs.

Todos los cursos son completamente gratuitos y están diseñados para brindar formación práctica que fortalezca las oportunidades de empleo y autoempleo en la comunidad.

Las personas interesadas deberán inscribirse únicamente a través del sitio web oficial del programa:

aprendertrabajarproducir.sanjuan.gob.ar