Multas en San Juan: cruzar en rojo ya cuesta $480.000

Falta de licencia de conducir:
-Motos: 100 UF - $192.000.
-Autos y camionetas: 250 UF - $480.000.
-Camiones y transporte público: 300 UF - $576.000.
Conducir en estado de ebriedad:
-Motos: 150 UF - $288.000.
-Autos y camionetas: 250 UF - $480.000.
-Camiones y transporte público: 300 UF - $576.000.
Negarse al control de alcohol en sangre: 150 UF - $288.000.
Otras infracciones comunes:
-Cruzar semáforo en rojo: 250 UF - $480.000.
-Circular en contramano: 250 UF - $480.000.
-Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): 250 UF - $480.000.
-Falta de seguro obligatorio: 200 UF - $384.000.
-Falta de casco protector o cinturón de seguridad: 150 UF - $288.000.
-Falta de tarjeta de identificación del vehículo: 150 UF - $288.000.
-Conducir usando teléfono celular o no asir el volante con ambas manos: 50 UF - $96.000.
-Estacionar en doble fila: 50 UF - $96.000.
-Falta de chaleco reflectante: 100 UF - $192.000.
Desde la cartera de Gobierno recordaron la importancia de contar con toda la documentación reglamentaria y respetar las señales de tránsito para evitar estas sanciones y, fundamentalmente, preservar la integridad de los ciudadanos en la vía pública.