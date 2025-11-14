Paritaria docente: gobierno ofreció un 6,47% de aumento en asignaciones familiares

En esta instancia, el Gobierno presentó una nueva propuesta salarial que contempla los siguientes puntos:

Incrementar el valor índice para noviembre de 2025 , aplicando la variación mensual del IPC publicado por Indec del mes anterior.

Sumar 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente , en noviembre.

Incrementar en un 6,47% los montos y tramos de las asignaciones familiares para noviembre, con el compromiso de analizar los topes vigentes.

Actualizar nuevamente el valor índice en diciembre de 2025 , también conforme al IPC del mes previo.

Aumentar en 5 puntos el código E60, que pasará a 44 puntos desde diciembre.

Tras recibir el detalle de la propuesta, la parte sindical informó que la bajará a las bases para su evaluación. Las negociaciones continuarán el lunes 17 de noviembre a las 8 horas.