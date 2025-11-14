"
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
Paritaria docente: gobierno ofreció un 6,47% de aumento en asignaciones familiares

En la tercera sesión de la cuarta paritaria del año, la Provincia presentó una propuesta que incluye actualizaciones por IPC, 4 puntos más en el nomenclador y un 6,47% de incremento en asignaciones.

Este jueves 13 de noviembre, el Gobierno de la Provincia y los gremios docentes participaron de la tercera sesión de la cuarta negociación paritaria del 2025, encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

En esta instancia, el Gobierno presentó una nueva propuesta salarial que contempla los siguientes puntos:

  • Incrementar el valor índice para noviembre de 2025, aplicando la variación mensual del IPC publicado por Indec del mes anterior.

  • Sumar 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente, en noviembre.

  • Incrementar en un 6,47% los montos y tramos de las asignaciones familiares para noviembre, con el compromiso de analizar los topes vigentes.

  • Actualizar nuevamente el valor índice en diciembre de 2025, también conforme al IPC del mes previo.

  • Aumentar en 5 puntos el código E60, que pasará a 44 puntos desde diciembre.

Tras recibir el detalle de la propuesta, la parte sindical informó que la bajará a las bases para su evaluación. Las negociaciones continuarán el lunes 17 de noviembre a las 8 horas.

Por el Gobierno participaron la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; y los asesores jurídicos Martín Recabarren, Adriana Aguirre y Gabriel González.

Por parte de los gremios asistieron Patricia Quiroga, Daniel Persichella, Verónica Jofré y Walter Ríos (UDAP); Daniel Quiroga, Francisco Campos y Adrián Ruiz (AMET); y Karina Navarro, Vanesa Marano, María Eugenia Riera, Roberto Correa Esbry y Guillermo Meritello (UDA).

