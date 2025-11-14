Este jueves 13 de noviembre, el Gobierno de la Provincia y los gremios docentes participaron de la tercera sesión de la cuarta negociación paritaria del 2025, encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.
Paritaria docente: gobierno ofreció un 6,47% de aumento en asignaciones familiares
En la tercera sesión de la cuarta paritaria del año, la Provincia presentó una propuesta que incluye actualizaciones por IPC, 4 puntos más en el nomenclador y un 6,47% de incremento en asignaciones.