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Lanzan una guía educativa para descubrir los mamíferos del Parque Sarmiento

La nueva publicación forma parte de las acciones que la Secretaría desarrolla para fortalecer la educación ambiental y promover el vínculo de la comunidad con las áreas protegidas provinciales, generando más conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad de San Juan.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentó junto a Bodega Xumec Fundación AZARA y Fundación EOS la “Guía para la identificación de huellas de mamíferos del Área Protegida Parque Provincial Presidente Sarmiento y zonas cercanas”, una herramienta educativa y de conservación, que busca acercar a los sanjuaninos al conocimiento de la fauna silvestre a través de la observación de rastros y señales en el ambiente.

La nueva publicación forma parte de las acciones que la Secretaría desarrolla para fortalecer la educación ambiental y promover el vínculo de la comunidad con las áreas protegidas provinciales, generando más conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad de San Juan.

Ubicado en el departamento Zonda, el Parque Provincial Presidente Sarmiento constituye uno de los espacios naturales más importantes de la provincia, con ambientes de precordillera y sectores de humedal temporario que albergan una rica diversidad de especies. Además de conservar ecosistemas clave, el área protegida cumple una función educativa y de concientización ambiental para cientos de visitantes y estudiantes que cada año recorren el lugar.

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A través de esta guía, quienes visiten el Parque podrán aprender a identificar huellas de mamìferos de mediano y gran porte, y reconocer la presencia de animales sin perturbarlos, incorporando una mirada más consciente y respetuosa sobre el ambiente. La propuesta apunta a transformar cada recorrido en una experiencia de aprendizaje y observación de la naturaleza.

La publicación incluye ilustraciones e información sobre especies emblemáticas de la fauna sanjuanina, como el puma, el zorro colorado, el gato montés, el guanaco y el coipo, entre otros mamíferos presentes en el área protegida y zonas cercanas. En cada caso, la guía permite reconocer las características de las huellas y comprender el rol fundamental que cumple cada especie en el equilibrio de los ecosistemas.

Además, se destacan especies asociadas a los ambientes de humedal y precordillera, como el coipo y el guanaco, fortaleciendo el conocimiento sobre la riqueza biológica que alberga el Parque.

La guía también incorpora información sobre fauna doméstica y especies exóticas, permitiendo comprender el impacto que determinadas prácticas pueden generar sobre los ecosistemas naturales y las especies silvestres.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Ambiente, junto a la Fundación Azara y Fundación EOS continúa consolidando políticas orientadas a la conservación, la educación ambiental y el fortalecimiento de las áreas protegidas provinciales, acercando herramientas concretas para que más sanjuaninos conozcan, valoren y cuiden el patrimonio natural de la provincia.

La Guía puede descargarse gratuitamente, en esta misma página.

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