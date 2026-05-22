Lanzan una guía educativa para descubrir los mamíferos del Parque Sarmiento

A través de esta guía, quienes visiten el Parque podrán aprender a identificar huellas de mamìferos de mediano y gran porte, y reconocer la presencia de animales sin perturbarlos, incorporando una mirada más consciente y respetuosa sobre el ambiente. La propuesta apunta a transformar cada recorrido en una experiencia de aprendizaje y observación de la naturaleza.

La publicación incluye ilustraciones e información sobre especies emblemáticas de la fauna sanjuanina, como el puma, el zorro colorado, el gato montés, el guanaco y el coipo, entre otros mamíferos presentes en el área protegida y zonas cercanas. En cada caso, la guía permite reconocer las características de las huellas y comprender el rol fundamental que cumple cada especie en el equilibrio de los ecosistemas.

Además, se destacan especies asociadas a los ambientes de humedal y precordillera, como el coipo y el guanaco, fortaleciendo el conocimiento sobre la riqueza biológica que alberga el Parque.

La guía también incorpora información sobre fauna doméstica y especies exóticas, permitiendo comprender el impacto que determinadas prácticas pueden generar sobre los ecosistemas naturales y las especies silvestres.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Ambiente, junto a la Fundación Azara y Fundación EOS continúa consolidando políticas orientadas a la conservación, la educación ambiental y el fortalecimiento de las áreas protegidas provinciales, acercando herramientas concretas para que más sanjuaninos conozcan, valoren y cuiden el patrimonio natural de la provincia.

La Guía puede descargarse gratuitamente, en esta misma página.