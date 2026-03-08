Para enfrentar la caída del consumo, comerciantes lanzan "Liquidación 365"
Tras una caída del consumo del 6,7% en febrero, comerciantes de la Capital sanjuanina lanzaron “Liquidación 365”, un programa de descuentos permanentes durante todo 2026 para incentivar las ventas.
En medio de un escenario económico complejo para el comercio local, la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan lanzó el programa “Liquidación 365”, una iniciativa que ofrecerá descuentos permanentes en comercios de la Capital durante todo el 2026.
La propuesta surge luego de que la entidad difundiera los resultados de ventas de febrero de 2026, que marcaron una caída interanual del consumo del 6,7%. Desde la Cámara reconocieron que el sector minorista de las PyMES atraviesa “un escenario de alta complejidad”, en un contexto económico que continúa afectando el nivel de ventas en la provincia.
Según explicaron desde la institución, el nuevo programa busca generar un movimiento constante en los comercios, a diferencia de las promociones tradicionales que se concentran en fechas específicas. En este caso, los locales adheridos mantendrán un sector permanente de productos en oferta durante todo el año, con promociones disponibles de manera continua.
El plan incluirá distintos rubros comerciales, entre ellos indumentaria, calzado, tecnología, artículos para el hogar y servicios generales. La idea es que los consumidores puedan encontrar oportunidades de compra en diferentes productos y durante cualquier momento del año.
Uno de los ejes centrales del programa será incentivar el pago en efectivo, modalidad que contará con descuentos más importantes para ofrecer precios más accesibles a los compradores. Desde la Cámara señalaron que la iniciativa no solo apunta a beneficiar a los consumidores, sino también a dinamizar la actividad comercial local y contribuir a sostener el empleo en el sector.
“Frente a los desafíos económicos, los comerciantes de San Juan hemos decidido unirnos para ofrecer soluciones concretas. Queremos que el vecino sepa que en la Capital encontrará oportunidades reales todos los días del año”, indicaron desde la entidad.
Los organizadores invitaron además a los sanjuaninos a identificar en las vidrieras el distintivo del programa “Liquidación 365”, que permitirá reconocer a los locales adheridos y aprovechar las promociones.
La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, con sede en la Galería Unicentro, impulsa esta propuesta como parte de su estrategia para fortalecer el comercio local y acompañar a la comunidad en el actual contexto económico.
Caída del consumo y rubros más afectados
El informe difundido por la entidad muestra que la retracción del 6,7% en febrero profundiza la tendencia negativa registrada el año pasado, cuando el mismo mes ya había evidenciado una caída del 3,1%.
Entre los rubros más afectados aparecen muebles y decoración (-10,2%), ferretería y materiales para la construcción (-8,7%), calzados y marroquinería (-8,5%) e indumentaria (-8,1%).
También se registraron bajas en electrodomésticos (-7,6%), alimentos y bebidas (-7,2%), jugueterías y librerías (-5,6%) y farmacias (-3,1%).
El único rubro que mostró crecimiento fue el de neumáticos y repuestos, con una suba del 4,5%.
Además, el informe detectó cambios en las formas de pago elegidas por los consumidores. Según los datos relevados, el 60% de las compras se realizaron en efectivo, mientras que el 40% se concretó con tarjeta de crédito, lo que para los comerciantes refleja una mayor cautela en el consumo por parte de los sanjuaninos.