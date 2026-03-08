Para enfrentar la caída del consumo, comerciantes lanzan "Liquidación 365"

El plan incluirá distintos rubros comerciales, entre ellos indumentaria, calzado, tecnología, artículos para el hogar y servicios generales. La idea es que los consumidores puedan encontrar oportunidades de compra en diferentes productos y durante cualquier momento del año.

Uno de los ejes centrales del programa será incentivar el pago en efectivo, modalidad que contará con descuentos más importantes para ofrecer precios más accesibles a los compradores. Desde la Cámara señalaron que la iniciativa no solo apunta a beneficiar a los consumidores, sino también a dinamizar la actividad comercial local y contribuir a sostener el empleo en el sector.

image

“Frente a los desafíos económicos, los comerciantes de San Juan hemos decidido unirnos para ofrecer soluciones concretas. Queremos que el vecino sepa que en la Capital encontrará oportunidades reales todos los días del año”, indicaron desde la entidad.

Los organizadores invitaron además a los sanjuaninos a identificar en las vidrieras el distintivo del programa “Liquidación 365”, que permitirá reconocer a los locales adheridos y aprovechar las promociones.

La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, con sede en la Galería Unicentro, impulsa esta propuesta como parte de su estrategia para fortalecer el comercio local y acompañar a la comunidad en el actual contexto económico.

Caída del consumo y rubros más afectados

El informe difundido por la entidad muestra que la retracción del 6,7% en febrero profundiza la tendencia negativa registrada el año pasado, cuando el mismo mes ya había evidenciado una caída del 3,1%.

image

Entre los rubros más afectados aparecen muebles y decoración (-10,2%), ferretería y materiales para la construcción (-8,7%), calzados y marroquinería (-8,5%) e indumentaria (-8,1%).

También se registraron bajas en electrodomésticos (-7,6%), alimentos y bebidas (-7,2%), jugueterías y librerías (-5,6%) y farmacias (-3,1%).

El único rubro que mostró crecimiento fue el de neumáticos y repuestos, con una suba del 4,5%.

Además, el informe detectó cambios en las formas de pago elegidas por los consumidores. Según los datos relevados, el 60% de las compras se realizaron en efectivo, mientras que el 40% se concretó con tarjeta de crédito, lo que para los comerciantes refleja una mayor cautela en el consumo por parte de los sanjuaninos.