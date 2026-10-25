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Ovación de pie y sala llena para La Traviata, que tendrá su última función en en el TB

Tras una segunda función con sala llena y ovación de pie, la ópera de Verdi tendrá su última presentación este lunes a las 20 en el Teatro del Bicentenario, como parte de los festejos por sus diez años.

La ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, volvió a emocionar al público sanjuanino con una segunda función a sala llena en el Teatro del Bicentenario.

La presentación terminó con una ovación de pie para los solistas y el coro, en una noche que reafirmó la convocatoria de una de las obras más reconocidas del repertorio lírico.

La producción del Teatro Colón, con reposición del Teatro del Bicentenario, tendrá su última función este lunes 26 de octubre, a las 20, en la Sala Principal. La presentación forma parte de las actividades por los diez años de historia del espacio cultural.

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El regreso de la obra tiene un significado especial para el teatro sanjuanino: La Traviata inauguró su programación lírica en marzo de 2017 y vuelve a escena una década después como protagonista de su aniversario.

La puesta cuenta con dirección escénica de Emilio Sagi, reposición de Marina Mora, escenografía de Daniel Bianco, vestuario de Renata Schussheim y adaptación de iluminación de Rubén Conde.

El elenco está encabezado por Laura Pisani, en el papel de Violetta Valéry; Diego Bento, como Alfredo Germont; Omar Carrión, como Giorgio Germont; y Santiago Martínez, como Gastonne. La dirección musical está a cargo de Marcelo Ayub, junto a la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela, músicos invitados y el Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan, dirigido por Marta Bilska.

La producción también incorpora cantantes de San Juan, Mendoza y San Luis vinculados al Programa Ópera Training del Teatro del Bicentenario, una propuesta que combina artistas de trayectoria con nuevas voces de la región.

La última presentación será este lunes 26 de octubre, a las 20, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro y a través de tuentrada.com.

Será la última oportunidad para disfrutar de esta producción en San Juan, en una puesta que une el repertorio clásico, el talento regional y una fecha significativa para la historia cultural de la provincia.

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