San Juan vive otro día marcado por el calor. A las 6 de la mañana, la temperatura era de 21.2°C, el cielo estaba despejado, la humedad alcanzaba el 36% y la presión era de 945 hPa. El viento soplaba desde el Sudeste a 21 km/h, con una visibilidad de 15 kilómetros.
San Juan 8 > San Juan > San Juan
Otro día de calor en San Juan, pero con anuncio de viento sur por la mañana
La provincia amaneció despejada, con 21.2°C. El SMN anticipó una jornada calurosa con máxima de 33°C y la llegada de viento del sur en las primeras horas.