Otro día de calor en San Juan, pero con anuncio de viento sur por la mañana

Para esta jornada, el pronóstico oficial del SMN, actualizado a las 05:55, indica una mínima de 20°C y una máxima de 33°C.

Se esperan condiciones estables, sin probabilidades de precipitación, y la presencia de viento del sector sur durante la mañana, con velocidades entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.