Otro día de calor en San Juan, pero con anuncio de viento sur por la mañana

La provincia amaneció despejada, con 21.2°C. El SMN anticipó una jornada calurosa con máxima de 33°C y la llegada de viento del sur en las primeras horas.

San Juan vive otro día marcado por el calor. A las 6 de la mañana, la temperatura era de 21.2°C, el cielo estaba despejado, la humedad alcanzaba el 36% y la presión era de 945 hPa. El viento soplaba desde el Sudeste a 21 km/h, con una visibilidad de 15 kilómetros.

Para esta jornada, el pronóstico oficial del SMN, actualizado a las 05:55, indica una mínima de 20°C y una máxima de 33°C.

Se esperan condiciones estables, sin probabilidades de precipitación, y la presencia de viento del sector sur durante la mañana, con velocidades entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El resto del día se mantendría con viento del Sudeste y Sur, acompañado de una tarde calurosa y un cielo mayormente despejado.

