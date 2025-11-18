San Juan inicia este martes con una mañana templada y un cielo ligeramente nublado que irá despejándose con el paso de las horas. Según el SMN, a las 6 de la mañana la temperatura marcaba 15.7°C, con 46% de humedad, presión en 940 hPa y vientos del Este a 10 km/h. La visibilidad se mantiene óptima, alcanzando los 15 kilómetros.
Martes soleado en San Juan: el calor vuelve con fuerza y trepa a 36°C
La semana avanza con temperaturas en ascenso y un cielo mayormente despejado. El SMN anticipa una jornada calurosa, con baja humedad y vientos leves del Este.