Martes soleado en San Juan: el calor vuelve con fuerza y trepa a 36°C

La semana avanza con temperaturas en ascenso y un cielo mayormente despejado. El SMN anticipa una jornada calurosa, con baja humedad y vientos leves del Este.

San Juan inicia este martes con una mañana templada y un cielo ligeramente nublado que irá despejándose con el paso de las horas. Según el SMN, a las 6 de la mañana la temperatura marcaba 15.7°C, con 46% de humedad, presión en 940 hPa y vientos del Este a 10 km/h. La visibilidad se mantiene óptima, alcanzando los 15 kilómetros.

Para hoy se espera una máxima de 36°C, lo que marca un notorio ascenso respecto a los días anteriores y anticipa un retorno pleno del calor sanjuanino. El sol acompañará durante toda la jornada, con una salida registrada a las 06:25 y la puesta prevista a las 20:14.

El pronóstico extendido indica que este martes será el inicio de una serie de días cálidos, en los que las temperaturas seguirán en aumento durante la semana. No se prevén precipitaciones y los vientos se mantendrán leves, lo que favorecerá la sensación térmica alta durante la tarde.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y extremar cuidados en personas mayores, niños y quienes realicen actividades físicas al aire libre.

