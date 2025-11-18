Martes soleado en San Juan: el calor vuelve con fuerza y trepa a 36°C

Para hoy se espera una máxima de 36°C, lo que marca un notorio ascenso respecto a los días anteriores y anticipa un retorno pleno del calor sanjuanino. El sol acompañará durante toda la jornada, con una salida registrada a las 06:25 y la puesta prevista a las 20:14.

El pronóstico extendido indica que este martes será el inicio de una serie de días cálidos, en los que las temperaturas seguirán en aumento durante la semana. No se prevén precipitaciones y los vientos se mantendrán leves, lo que favorecerá la sensación térmica alta durante la tarde.