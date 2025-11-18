El dolar blue se mantuvo estable en San Juan

Mientras tanto, en Buenos Aires el mercado informal mostró una leve caída. El dólar blue porteño bajó $5 y concluyó la rueda en $1.430, acompañando un escenario de menor demanda minorista.

En cuanto al tipo de cambio oficial, el Banco Nación reportó una suba de $10 y cerró su cotización en $1.425 para la venta. El movimiento fue moderado y se dio en línea con los ajustes diarios aplicados por la autoridad monetaria.