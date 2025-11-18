El dólar blue tuvo una jornada sin movimientos este martes en San Juan y cerró con valores de $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, según el relevamiento realizado en las cuevas y financieras del centro capitalino. La cotización se mantuvo estable durante todo el día y no registró saltos respecto del lunes.
El dolar blue se mantuvo estable en San Juan
El dólar blue se mantuvo sin cambios este martes en San Juan, mientras en Buenos Aires hubo leves variaciones en las cotizaciones oficial, blue y cripto.