El dolar blue se mantuvo estable en San Juan

El dólar blue se mantuvo sin cambios este martes en San Juan, mientras en Buenos Aires hubo leves variaciones en las cotizaciones oficial, blue y cripto.

El dólar blue tuvo una jornada sin movimientos este martes en San Juan y cerró con valores de $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, según el relevamiento realizado en las cuevas y financieras del centro capitalino. La cotización se mantuvo estable durante todo el día y no registró saltos respecto del lunes.

Mientras tanto, en Buenos Aires el mercado informal mostró una leve caída. El dólar blue porteño bajó $5 y concluyó la rueda en $1.430, acompañando un escenario de menor demanda minorista.

En cuanto al tipo de cambio oficial, el Banco Nación reportó una suba de $10 y cerró su cotización en $1.425 para la venta. El movimiento fue moderado y se dio en línea con los ajustes diarios aplicados por la autoridad monetaria.

El mercado alternativo también mostró variaciones. El denominado dólar cripto retrocedió 0,77% y se ubicó en $1.480,55, siguiendo las oscilaciones propias del comercio digital de activos.

En paralelo, el precio del Bitcoin avanzó 1,05% y se negoció en torno a US$ 93.090, manteniendo su tendencia alcista de las últimas jornadas y aportando presión al segmento cripto del mercado cambiario.

