Orrego viaja para reunirse con Santilli antes de su asunción como ministro

Diálogo y estrategia política

Pese a las críticas que Orrego expresó durante la campaña electoral, el mandatario sanjuanino mantiene una postura dialoguista con la administración nacional. Reconoce que, más allá de las diferencias, la sociedad respalda a Milei y que el Gobierno nacional concentra las decisiones económicas y políticas bajo una lógica que alterna “billetera o látigo”.

image

En ese marco, Orrego busca sostener un canal de diálogo abierto con la Casa Rosada para garantizar que San Juan esté incluida entre las provincias con respuesta y ejecución de obras o fondos. La reunión con Santilli será una oportunidad para reforzar esa línea de trabajo y plantear las principales necesidades locales, desde infraestructura y energía hasta recursos para desarrollo productivo y minería.

Reclamos y temas en agenda

Según fuentes cercanas al Ejecutivo provincial, Orrego pondrá sobre la mesa los reclamos históricos de San Juan, como la actualización de transferencias nacionales, el financiamiento de obras paralizadas y el acompañamiento al sector vitivinícola y minero.

Además, el gobernador buscará conocer en detalle los lineamientos del Presupuesto 2026 y cómo impactarán las reformas económicas en las provincias. Su planteo estará orientado a que las decisiones del Gobierno nacional no afecten el desarrollo de las economías regionales ni la obra pública que sostiene la actividad local.

La reunión también servirá para dar continuidad al diálogo iniciado la semana pasada, cuando Milei encabezó un encuentro con los 20 gobernadores en Casa Rosada, en lo que se interpretó como un primer gesto de distensión tras las tensiones de la campaña.

image El gobernador Orrego, en su ultima visita a la Casa Rosada, recibido por el entonces ministro Francos.

La nueva etapa en el Ministerio del Interior

Santilli asumirá oficialmente su cargo este martes, luego de que el presidente Milei le tome juramento en un acto en Casa Rosada. Desde que fue confirmado en el puesto, el exdiputado bonaerense ya mantuvo encuentros con varios mandatarios provinciales, entre ellos Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba).

En Balcarce 50 reconocen que esta ronda de conversaciones previas busca destrabar reclamos específicos de cada distrito para garantizar un piso de respaldo político a las iniciativas que el Gobierno pretende tratar en diciembre. La foto colectiva con los 20 gobernadores llegaría recién después de esta etapa de negociaciones individuales.

image

Para Orrego, el desafío será mantener equilibrio entre la defensa de los intereses provinciales y la construcción de un vínculo institucional sólido con la Nación, en un escenario donde las decisiones del Gobierno central inciden directamente en la gestión local.

Por Gabriel Rotter.