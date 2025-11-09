Boca Juniors se impuso 2-0 a River Plate en una nueva edición del Superclásico disputado este domingo en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025. Con esta victoria, el equipo dirigido por Claudio Úbeda selló su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Boca le ganó 2-0 a River en La Bombonera y se clasificó a la Copa Libertadores 2026
Con goles de Zeballos y Merentiel, el equipo de Claudio Úbeda se impuso en el Superclásico y aseguró su lugar en la próxima Libertadores. River quedó complicado para el repechaje.