Boca le ganó 2-0 a River en La Bombonera y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Con goles de Zeballos y Merentiel, el equipo de Claudio Úbeda se impuso en el Superclásico y aseguró su lugar en la próxima Libertadores. River quedó complicado para el repechaje.

Boca Juniors se impuso 2-0 a River Plate en una nueva edición del Superclásico disputado este domingo en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025. Con esta victoria, el equipo dirigido por Claudio Úbeda selló su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El encuentro fue parejo y trabado durante gran parte del primer tiempo, con pocas situaciones claras. Sin embargo, cuando se jugaban los últimos segundos de esa etapa, Exequiel “Changuito” Zeballos rompió el cero con una gran definición, desatando la euforia del público local.

Apenas iniciado el complemento, Miguel Merentiel amplió la ventaja para el Xeneize a los 2 minutos. El delantero uruguayo solo tuvo que empujar la pelota luego de una gran corrida y asistencia de Zeballos, que fue una de las figuras de la tarde.

Con el 2-0, Boca controló el juego con inteligencia, apoyado en el manejo de Leandro Paredes, quien fue el eje del mediocampo y marcó los tiempos del partido.

Con esta victoria, Boca alcanzó 59 puntos en la tabla general (+27 de diferencia de gol), quedando como único escolta de Rosario Central y asegurando el segundo boleto directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

El conjunto de Úbeda se hizo inalcanzable para sus perseguidores y dejó a River fuera de la clasificación directa. El equipo de Marcelo Gallardo quedó tercero con 52 puntos (+17), relegado al repechaje, y con la obligación de ganar en la última fecha ante Vélez para no caer a zona de Copa Sudamericana.

El partido tuvo un marco imponente. Los hinchas de Boca protagonizaron un recibimiento espectacular, con bengalas azul y oro, papelitos y cánticos ensordecedores, que tiñeron La Bombonera de fiesta desde el inicio.

El triunfo no solo le dio a Boca tres puntos decisivos, sino que también significó una satisfacción simbólica: ganar el Superclásico, clasificar a la Copa y dejar a su eterno rival en una situación comprometida.

