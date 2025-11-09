Boca le ganó 2-0 a River en La Bombonera y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Con el 2-0, Boca controló el juego con inteligencia, apoyado en el manejo de Leandro Paredes, quien fue el eje del mediocampo y marcó los tiempos del partido.

¡Zeballos abrió el marcador en el #Superclásico! Así fue el 1 a 0 de @BocaJrsOficial ante #River, y el festejo de Leandro Paredes con Marchesín

Con esta victoria, Boca alcanzó 59 puntos en la tabla general (+27 de diferencia de gol), quedando como único escolta de Rosario Central y asegurando el segundo boleto directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

El conjunto de Úbeda se hizo inalcanzable para sus perseguidores y dejó a River fuera de la clasificación directa. El equipo de Marcelo Gallardo quedó tercero con 52 puntos (+17), relegado al repechaje, y con la obligación de ganar en la última fecha ante Vélez para no caer a zona de Copa Sudamericana.

El partido tuvo un marco imponente. Los hinchas de Boca protagonizaron un recibimiento espectacular, con bengalas azul y oro, papelitos y cánticos ensordecedores, que tiñeron La Bombonera de fiesta desde el inicio.

El triunfo no solo le dio a Boca tres puntos decisivos, sino que también significó una satisfacción simbólica: ganar el Superclásico, clasificar a la Copa y dejar a su eterno rival en una situación comprometida.