El gobernador presentó la máquina que potencia la revolución solar sanjuanina

image

Un traslado de dimensiones colosales

La laminadora fue fabricada en China y llegó a San Juan tras un extenso trayecto logístico. La estructura está compuesta por siete módulos, algunos de hasta 10 metros de ancho, lo que exigió un operativo especial de transporte y coordinación vial.

El cargamento cruzó desde Chile por Agua Negra, con custodia de Carabineros y luego de Gendarmería Nacional, y finalmente arribó a Pocito. Cada módulo pesa entre 20 y 25 toneladas, y su ingreso a la planta del EPSE marcó la culminación de una etapa de planificación que se extendió por más de una década.

El corazón de la fábrica solar

La laminadora será el núcleo de la línea de producción fotovoltaica, donde se sellan las capas de los paneles para garantizar su durabilidad y eficiencia. En esta fase se funde el encapsulante con calor, aplicando vacío para eliminar imperfecciones, lo que asegura una vida útil de más de 30 años para cada módulo.

image

El presidente del EPSE, Lucas Estrada, informó que el 19 de noviembre comenzará el ensamblaje de la maquinaria con técnicos internacionales especializados. El proceso demandará unos tres a cuatro meses, por lo que se estima que la línea estará completamente operativa a comienzos de 2026.

La fábrica producirá paneles bifaciales de 620 W, capaces de generar energía por ambas caras, con una capacidad inicial de 800.000 unidades por año, equivalentes a 400 MW anuales. En el futuro, el diseño permitirá escalar la producción hacia una “Giga Factory” con capacidad de 1000 MW.