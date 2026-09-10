Chimbas suma una nueva edición de la feria "De la Chacra a tu Mesa"

El encuentro reunirá a emprendedores y productores locales, principalmente de El Mogote, quienes ofrecerán frutas, verduras y artículos elaborados de forma directa al consumidor. El objetivo central de la iniciativa es visibilizar el trabajo del sector primario, fomentar el consumo de cercanía y garantizar el acceso a alimentos frescos a precios accesibles.

Desde la organización informaron que aquellos feriantes interesados en sumar su puesto deberán realizar una reserva previa a través de los canales de comunicación oficiales del municipio. La actividad se consolida como una de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la economía popular y el desarrollo local en el departamento.