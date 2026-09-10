La Municipalidad de Chimbas llevará a cabo este viernes 11 de septiembre una nueva jornada de la Feria Agroproductiva “De la Chacra a tu Mesa”. La propuesta se desarrollará desde las 10 horas en la Delegación Este, ubicada en la intersección de calles Rodríguez y Luna, aprovechando el feriado escolar por el Día del Maestro para convocar a las familias de la zona.
Chimbas suma una nueva edición de la feria "De la Chacra a tu Mesa"
Una oportunidad para adquirir alimentos frescos directamente de los productores locales de El Mogote, en una jornada pensada para toda la familia durante el feriado por el Día del Maestro.