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Chimbas suma una nueva edición de la feria "De la Chacra a tu Mesa"

Una oportunidad para adquirir alimentos frescos directamente de los productores locales de El Mogote, en una jornada pensada para toda la familia durante el feriado por el Día del Maestro.

La Municipalidad de Chimbas llevará a cabo este viernes 11 de septiembre una nueva jornada de la Feria Agroproductiva “De la Chacra a tu Mesa”. La propuesta se desarrollará desde las 10 horas en la Delegación Este, ubicada en la intersección de calles Rodríguez y Luna, aprovechando el feriado escolar por el Día del Maestro para convocar a las familias de la zona.

El encuentro reunirá a emprendedores y productores locales, principalmente de El Mogote, quienes ofrecerán frutas, verduras y artículos elaborados de forma directa al consumidor. El objetivo central de la iniciativa es visibilizar el trabajo del sector primario, fomentar el consumo de cercanía y garantizar el acceso a alimentos frescos a precios accesibles.

Desde la organización informaron que aquellos feriantes interesados en sumar su puesto deberán realizar una reserva previa a través de los canales de comunicación oficiales del municipio. La actividad se consolida como una de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la economía popular y el desarrollo local en el departamento.

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