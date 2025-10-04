Orrego participó del II Congreso Nacional de Deporte Inclusivo

Asimismo, a lo largo de ese día, los asistentes participaron además de la charla “Las voces del entrenador”, a cargo de Hernán Vila; el panel “Deporte Adaptado”, con profesionales de la psicología y la inclusión; la presentación del atleta paralímpico Alejandro Maldonado en la charla sobre Alto Rendimiento Adaptado; y la exposición “Construyendo Puentes”, a cargo del profesor Eduardo Sotelo, con herramientas para la inclusión de infancias con autismo.

En paralelo, durante ambas jornadas de 10 a 18 horas, se desarrolló la Feria de Inclusión con la participación de más de 30 instituciones, entre asociaciones civiles, fundaciones, universidades y ministerios. Allí, el público puede conocer programas y proyectos vinculados a la salud, el deporte, la cultura y la inclusión social.

Además de las diversas actividades que se llevan a cabo con los talles en el Centro Cultural Conté Grand y Ferro Urbanístico.

Es válido mencionar que la Honorable Cámara de Diputados declaró de interés deportivo y social al II Congreso Nacional de Deporte Inclusivo, bajo el lema “El deporte nos mueve, la inclusión nos une”, a través de las resoluciones oficiales que reconocen la importancia de esta iniciativa.

De este modo, San Juan, una vez más, se posiciona como sede nacional de grandes encuentros, reafirmando que el deporte es una herramienta clave para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.