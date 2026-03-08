"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Orrego

Orrego por el Día de la Mujer: "Reconocemos el impulso de miles de sanjuaninas"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció el aporte de las mujeres en el desarrollo de la provincia y llamó a seguir generando más oportunidades y herramientas para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

A través de sus canales oficiales, el mandatario provincial difundió un saludo dirigido a las mujeres de toda la provincia con motivo del Día Internacional de la Mujer. La publicación buscó destacar el trabajo cotidiano de las sanjuaninas en distintos ámbitos de la vida social, económica y comunitaria. “En este 8 de marzo reconocemos el impulso de miles de sanjuaninas que trabajan, cuidan, emprenden y sostienen esta provincia todos los días”, expresó Orrego.

En su mensaje, el gobernador puso en valor el rol de las mujeres que participan activamente en el desarrollo de la provincia, tanto en el ámbito laboral como en la vida social y familiar. Además, resaltó el esfuerzo de quienes impulsan proyectos, sostienen emprendimientos y cumplen un papel clave en la construcción de la comunidad.

Según expresó, ese aporte cotidiano resulta fundamental para el crecimiento de San Juan. “Sigamos abriendo caminos”

Te puede interesar...

Embed

El mandatario también hizo referencia a los desafíos pendientes en materia de igualdad y oportunidades. En ese sentido, remarcó la necesidad de seguir impulsando políticas y acciones que brinden más herramientas para el desarrollo personal y colectivo.

“Sigamos abriendo caminos para que cada una tenga más oportunidades, más herramientas y pueda elegir su propio proyecto de vida, construyendo una sociedad más igualitaria”, agregó. “En este 8 de marzo reconocemos el impulso de miles de sanjuaninas que trabajan, cuidan, emprenden y sostienen esta provincia todos los días. Sigamos abriendo caminos para que cada una tenga más oportunidades, más herramientas y pueda elegir su propio proyecto de vida, construyendo una sociedad más igualitaria”.

Temas

Te puede interesar