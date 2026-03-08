A través de sus canales oficiales, el mandatario provincial difundió un saludo dirigido a las mujeres de toda la provincia con motivo del Día Internacional de la Mujer. La publicación buscó destacar el trabajo cotidiano de las sanjuaninas en distintos ámbitos de la vida social, económica y comunitaria. “En este 8 de marzo reconocemos el impulso de miles de sanjuaninas que trabajan, cuidan, emprenden y sostienen esta provincia todos los días”, expresó Orrego.
Orrego por el Día de la Mujer: "Reconocemos el impulso de miles de sanjuaninas"
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció el aporte de las mujeres en el desarrollo de la provincia y llamó a seguir generando más oportunidades y herramientas para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.