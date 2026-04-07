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Orrego defendió la Ley de Glaciares: "Sin minería no habrá futuro"

El gobernador defendió los cambios de la Ley de Glaciares en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

En el marco del debate por la reforma de la Ley de Glaciares en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, se dieron una serie de exposiciones para firmar el dictamen y que se trate el proyecto en el recinto en la sesión de Diputados de este miércoles.

El gobernador Marcelo Orrego participó del plenario y defendió las modificaciones de la ley, además de remarcar la importancia de la minería no solo para la provincia y para el país, sino para el mundo.

Pasadas las 14.30, el primer mandatario provincial respondió a la afirmación que hizo otro participante del plenario y fue determinante: “Nadie intenta eliminar o cambiar el objeto de la Ley de Glaciares”.

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Por otro lado, en su exposición que duró unos 10 minutos, explicó que “hoy la minería es ambiente y lo que viene es la transición energética. El mundo tiene tres desafíos: la conectividad, la energética y la energía renovable. El cobre es estratégico y no se puede reemplazar, hasta un celular y un desfibrilador lo precisa, entre otros”.

“Si hay una industria que tributa de manera importante es la minería. Eso recae en la coparticipación de todas las provincias, además de generar empleo directo, indirecto y cadena de proveedores locales, etc”, remarcó.

Además, el primer mandatario provincial dijo: “Estamos acá para proteger el objeto de la ley y ser claros de que esta norma viene a reconocer facultades de las provincias, que son los dueños de los recursos naturales por Constitución”.

Respecto a la emergencia hídrica, Orrego explicó: “El verdadero problema del agua que tenemos los sanjuaninos no es por la minería: el 94% va a la agricultura; el 4% al consumo humano; 1.2% a todo tipo de industria y el resto a recreación. Estamos trabajando en un plan de manejo integral del agua. San Juan es avanzado en determinar en un ambiente periglaciar cuál tiene una función hídrica y cuál no”.

“La minería y el ambiente van de la mano. Sin minería no habrá futuro”, culminó”.

En el recinto, estuvieron presentes y expusieron los ministros de Minería, Juan Pablo Perea, y de Producción, Gustavo Fernández.

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