Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT, League Of Legends y más

Este martes 18 de noviembre, usuarios comenzaron a notar que X, anteriormente conocida como Twitter, era inaccesible, impidiendo la visualización de publicaciones en todo el mundo.

No solo la red social de Elon Musk resultó afectada: otras aplicaciones como Letterboxd, la propia Downdetector (cuya función es detectar caídas de servicios) y varios servicios internos de Cloudflare experimentaron bloqueos, impidiendo el acceso a usuarios.