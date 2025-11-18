Decenas de servicios digitales sufrieron interrupciones a nivel mundial por fallos en la red de Cloudflare, lo que dejó sin acceso a millones de usuarios. Según informó la propia empresa, se está investigando una anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios, asegurando que “los consumidores se pueden encontrar con errores” en sitios web.
Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT, League Of Legends y más
La empresa informó que ya está investigando la situación, que ha afectado hasta a medios de comunicación.