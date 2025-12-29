El Ministerio de Gobierno informó que para cancelar multas de tránsito, el infractor puede ingresar a su cuenta de Ciudadano Digital con su usuario y clave personal. Una vez dentro, debe dirigirse a la pestaña “Mis Deudas” y luego seleccionar “Actas de Infracción a la Ley de Tránsito”, donde se muestran todas las infracciones pendientes.
Operativos de tránsito: cómo pagar las multas de forma online
Las multas de tránsito pueden consultarse y abonarse mediante el botón de pago en Ciudadano Digital, con descuentos por pago voluntario y beneficios.