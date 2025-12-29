Choque y fuga en Chimbas: el conductor de la camioneta quedó libre

accidente vial

Por el fuerte golpe, Agüero sufrió graves lesiones: traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos, y permanece internado en el hospital Rawson. El último parte médico indicó que el paciente se encuentra en estado crítico, sin respuesta neuronal y tiene un importante edema cerebral.

Es importante destacar que, según informó la Fiscalía, el conductor de la camioneta se fugó del lugar, sin prestar asistencia alguna al motociclista y, un día después, se entregó en una Comisaría.

Finalmente, Jaime fue imputado por lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo con motor y por darse a la fuga. El juez de Garantías resolvió que la investigación penal preparatoria tendrá un plazo de 8 meses, como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal, y, durante el proceso, el acusado permanecerá en libertad con restricciones.