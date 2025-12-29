Choque y fuga en Chimbas: el conductor de la camioneta quedó libre

Este lunes, el conductor de la camioneta que protagonizó el choque con un motociclista en Chimbas se sentó frente al juez y fue imputado.
Se trata de Marcelo Jaime (47), conductor de la camioneta Toyota Hilux que se dio a la fuga tras el accidente con la moto 110 cc, conducida por Luis Fernando Agüero (30), cuando circulaban por calle Oro hacia el este, a la altura de San Juan, ambos en el mismo sentido.
Según detalló el fiscal Francisco Nicolía, la camioneta intentó girar hacia la derecha, sin el guiñe correspondiente, y en ese momento, la moto intentó pasarlo por la derecha, lo que provocó la caída del motociclista, que derrapó sobre el asfalto y luego golpeó violentamente contra el sifón de la esquina.
Por el fuerte golpe, Agüero sufrió graves lesiones: traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos, y permanece internado en el hospital Rawson. El último parte médico indicó que el paciente se encuentra en estado crítico, sin respuesta neuronal y tiene un importante edema cerebral.
Es importante destacar que, según informó la Fiscalía, el conductor de la camioneta se fugó del lugar, sin prestar asistencia alguna al motociclista y, un día después, se entregó en una Comisaría.
Finalmente, Jaime fue imputado por lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo con motor y por darse a la fuga. El juez de Garantías resolvió que la investigación penal preparatoria tendrá un plazo de 8 meses, como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal, y, durante el proceso, el acusado permanecerá en libertad con restricciones.