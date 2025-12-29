Tras agonizar cuatro días, falleció Luis Fernando Agüero, el joven motociclista de 30 años que protagonizó un fuerte choque con una camioneta Toyota Hilux en Chimbas, cuyo conductor se dio a la fuga en el momento del siniestro vial y se entregó a la Justicia un día después.
Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Chimbas
Fuentes calificadas confirmaron a sanjuan8.com la muerte de Luis Fernando Agüero (30), el joven que fue embestido por una camioneta el 25 de diciembre pasado en Chimbas.