Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Chimbas

Fuentes calificadas confirmaron a sanjuan8.com la muerte de Luis Fernando Agüero (30), el joven que fue embestido por una camioneta el 25 de diciembre pasado en Chimbas.

Tras agonizar cuatro días, falleció Luis Fernando Agüero, el joven motociclista de 30 años que protagonizó un fuerte choque con una camioneta Toyota Hilux en Chimbas, cuyo conductor se dio a la fuga en el momento del siniestro vial y se entregó a la Justicia un día después.

Fuentes calificadas confirmaron que el joven falleció en la tarde de este lunes, luego de luchar por su vida con un cuadro de salud complejo, al tener lesiones gravísimas por el siniestro vial.

El último parte médico de Luis indicó que estaba en estado crítico, sin respuesta neuronal y con un importante edema cerebral. Estaba internado en Terapia Intensiva del hospital Rawson, donde había ingresado en la mañana del jueves con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos.

Luis sufrió un fuerte golpe en su cabeza y contra el sifón que estaba en la esquina de calle Oro y San Juan, tras ser embestido por la camioneta y luego derrapar. Ese impacto lo dejó en grave estado y, tras permanecer internado durante 4 días, falleció esta tarde.

La causa

En la mañana de este lunes, el conductor de la camioneta, Marcelo Jaime (47), fue imputado por lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo con motor y por darse a la fuga. El juez de Garantías resolvió que la investigación penal preparatoria tendrá un plazo de 8 meses, como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal, y, durante el proceso, el acusado permanecerá en libertad con restricciones.

