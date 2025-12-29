Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Chimbas

Fuentes calificadas confirmaron que el joven falleció en la tarde de este lunes, luego de luchar por su vida con un cuadro de salud complejo, al tener lesiones gravísimas por el siniestro vial.

El último parte médico de Luis indicó que estaba en estado crítico, sin respuesta neuronal y con un importante edema cerebral. Estaba internado en Terapia Intensiva del hospital Rawson, donde había ingresado en la mañana del jueves con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos.