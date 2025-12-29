Orrego participó de la entrega de casi 3.000 anteojos

image

Operativos territoriales y trabajo articulado

La gestión de estos elementos se realizó mayormente a través de operativos de asistencia desarrollados por la Dirección de Asistencia en los departamentos de Capital, Rawson y Santa Lucía, con el acompañamiento y la logística de los municipios en Capital y Santa Lucía.

En cada operativo, las personas accedieron a controles oftalmológicos completos. En los casos en que se detectó la necesidad de lentes, se efectuaron las mediciones correspondientes de graduación y corrección visual, y cada beneficiario pudo elegir el marco de sus anteojos.

La entrega forma parte de una política sostenida durante todo el año. A lo largo de 2025, como resultado de los operativos territoriales de la Dirección de Asistencia y de iniciativas como San Juan Cerca, se gestionaron miles de dispositivos vinculados a la salud visual y auditiva.

En total, ya se entregaron 14.062 pares de anteojos a 10.500 personas, 395 audífonos a 236 beneficiarios y implantes cocleares a más de 22 sanjuaninos, consolidando una línea de trabajo orientada a garantizar el acceso a la salud y promover la inclusión.