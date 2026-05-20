Capital avanza con un nuevo Régimen de Descentralización Administrativa

En este marco, y a partir de un proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 14160, que crea el Régimen de Descentralización Administrativa para la gestión y cobranza de tasas municipales por parte de uniones vecinales e instituciones intermedias.

En este contexto, durante la mañana de hoy se desarrolló el acto de firma de convenios y Actas de Adhesión al Régimen de Descentralización Administrativa en la Sala de Cuadros del Palacio Municipal, encabezado por la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar.