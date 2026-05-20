Capital avanza con un nuevo Régimen de Descentralización Administrativa

También asistieron concejales, Secretarios, y directores del dpto. Ejecutivo Municipal.
La normativa establece que las entidades participantes colaborarán en el cobro de las tasas municipales correspondientes a los vecinos de cada sector, percibiendo una retribución del 10% por los servicios prestados. Los fondos recaudados serán depositados directamente en la cuenta del municipio, garantizando transparencia y control administrativo.
Asimismo, las uniones vecinales deberán emitir los comprobantes correspondientes y presentar informes y rendiciones de cuentas de manera mensual, conforme a la reglamentación confeccionada por el municipio para la implementación del régimen.
En esta primera etapa adhirieron al régimen representantes de las siguientes instituciones vecinales:
-Unión Vecinal de Fomento Barrio Residencial Tulum
-Unión Vecinal Barrio Carolina II
-Unión Vecinal Barrio Parque Universitario
-Unión Vecinal Barrio Frondizi
-Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento de Concepción
-Asociación Civil Unión Vecinal Barrio Santa Teresita
-Unión Vecinal Barrio del Carmen
-Unión Vecinal Barrio FUVA
Además, se estableció que las entidades que participen en el Régimen de Descentralización Administrativa deberán acreditar personería jurídica vigente como requisito indispensable para su incorporación.