Programa Aprender, Trabajar y Producir: buscan el 60% de inserción laboral en un año

Al dirigirse a los presentes, el gobernador destacó que “Para mí es un privilegio poder estar acá, acompañar en este acto el poder alcanzar en parte un objetivo. Seguramente para muchos de ustedes era parte de un sueño”. El mandatario expresó también que "cuando uno tiene en la cabeza una idea, inexorablemente, para que esa idea se transforme en el tiempo en una realidad, primero hay que sentirla mucho, pero definitivamente también tiene que estar esa mano extensiva para los primeros pasos”.

Además, resaltó que “Si uno no aprende, si uno no tiene educación, lamentablemente, es como aplaudir con una sola mano, no tiene sentido. Necesitamos un oficio. Ese oficio nos da la posibilidad de tener un trabajo, y el trabajo lleva la dignidad a la casa todos los días. Así se genera ese círculo virtuoso, porque el Aprender, Trabajar y Producir genera esa rueda”.

Asimismo, señaló que “El objetivo es llegar a todos lados, escuchar, abrir bien las orejas. Si abrimos bien las orejas, seguramente vamos a dar mejores respuestas y soluciones”.

Finalmente, resaltó que "Creo en un Estado presente y un Estado que esté siempre cerca de aquella persona que necesita esa mano, y yo estoy convencido de que esto realmente va a abrir oportunidades. Estoy convencido de que son programas que le sirven a la gente. Y si le sirven a la gente, nos sirven, por supuesto, a todos”.

Por su parte, el ministro Fernández destacó que “Este programa estuvo desde siempre diseñado, e instrumentado por el gobernador. Nosotros no somos más que ejecutores de una idea que tuvo, mucho antes de asumir, el gobernador. Que estas palabras que fueron clave en su propuesta de campaña: aprender, trabajar y producir, quiso plasmarlas en un programa, que para el Ministerio de Producción es probablemente el programa más importante”.

La jornada también contó con el emotivo testimonio de Patricia Márquez, una beneficiaria de Caucete dedicada a la panificación, quien recibió una amasadora y piezas de horno. "Realmente, este programa es de muchísima ayuda para todos los hogares. Conozco gente que lo hizo y ha progresado un montón", agradeció la emprendedora.

Sobre Aprender, Trabajar y Producir

El plan Aprender, Trabajar y Producir es una estrategia integral que fomenta la inserción laboral autónoma y el fortalecimiento de las capacidades productivas en todos los departamentos de la provincia. El programa no solo brinda formación técnica en oficios, sino que también facilita el acceso a herramientas que permiten desarrollar emprendimientos propios, vinculando a los ciudadanos con el sector privado o el autoempleo.

Durante el año 2025 la iniciativa alcanzó a 10.000 sanjuaninos mediante una inversión de mil millones de pesos destinados a capacitaciones. Para este 2026, el Gobierno Provincial decidió duplicar este presupuesto, alcanzando los dos mil millones de pesos. Esta fuerte inversión tiene como meta concreta lograr que al menos el 60 % de las personas capacitadas logren acceder a un empleo formal o por cuenta propia en un plazo de doce meses tras finalizar su formación.

En el acto realizado este jueves, se concretó la entrega de 280 certificados y 56 proyectos de autoempleo en rubros tan diversos como gastronomía, textil, electricidad, peluquería, soldadura y metalurgia.