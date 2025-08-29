"
Nuevamente, se reúne el gobierno con gremios docentes por paritarias 2025

Este jueves se realizó la quinta sesión de la tercera reunión paritaria del 2025, con la presencia del ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, funcionarios provinciales y representantes de UDAP, UDA y AMET. Los sindicatos insisten en mejoras salariales y laborales, tras haber rechazado el ofrecimiento del Ejecutivo.

A las 15:00 de este jueves comenzó la quinta sesión de la tercera reunión paritaria del año 2025, presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y con la participación de funcionarios del Gobierno provincial junto a referentes de los tres gremios docentes de San Juan.

La instancia se desarrolla en un escenario de tensión: UDA, UDAP y AMET ya habían manifestado su rechazo al último ofrecimiento salarial del Ejecutivo y reiteraron sus reclamos por una mejora en los sueldos y en las condiciones laborales.

Por el lado del Gobierno, acompañaron al ministro Gutiérrez el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reinoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; y el asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Martín Recabarren.

En representación de los sindicatos, por UDAP participaron su secretaria General, Patricia Quiroga, el secretario Gremial, Franco Lucero, y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET, estuvieron presentes el secretario General, Daniel Quiroga, el secretario Gremial, Francisco Campos, y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. En tanto, por UDA participaron la secretaria General, Karina Navarro, el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry, la secretaria Gremial, Gisella Abrego, y la asesora, Vanesa Marano.

La paritaria docente es el ámbito central donde se definen acuerdos en materia salarial y condiciones de trabajo. En esta quinta sesión, los gremios llegaron con la expectativa de obtener avances concretos en respuesta a sus planteos, mientras que desde el Ejecutivo provincial remarcan la importancia de sostener el diálogo institucional.

Las negociaciones seguirán en los próximos días, en un clima en el que los gremios esperan un nuevo ofrecimiento que contemple la inflación y el poder adquisitivo de los docentes sanjuaninos.

