A las 15:00 de este jueves comenzó la quinta sesión de la tercera reunión paritaria del año 2025, presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y con la participación de funcionarios del Gobierno provincial junto a referentes de los tres gremios docentes de San Juan.
Nuevamente, se reúne el gobierno con gremios docentes por paritarias 2025
Este jueves se realizó la quinta sesión de la tercera reunión paritaria del 2025, con la presencia del ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, funcionarios provinciales y representantes de UDAP, UDA y AMET. Los sindicatos insisten en mejoras salariales y laborales, tras haber rechazado el ofrecimiento del Ejecutivo.