Nuevamente, se reúne el gobierno con gremios docentes por paritarias 2025

En representación de los sindicatos, por UDAP participaron su secretaria General, Patricia Quiroga, el secretario Gremial, Franco Lucero, y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET, estuvieron presentes el secretario General, Daniel Quiroga, el secretario Gremial, Francisco Campos, y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. En tanto, por UDA participaron la secretaria General, Karina Navarro, el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry, la secretaria Gremial, Gisella Abrego, y la asesora, Vanesa Marano.

La paritaria docente es el ámbito central donde se definen acuerdos en materia salarial y condiciones de trabajo. En esta quinta sesión, los gremios llegaron con la expectativa de obtener avances concretos en respuesta a sus planteos, mientras que desde el Ejecutivo provincial remarcan la importancia de sostener el diálogo institucional.

Las negociaciones seguirán en los próximos días, en un clima en el que los gremios esperan un nuevo ofrecimiento que contemple la inflación y el poder adquisitivo de los docentes sanjuaninos.