Este martes, desde las 14 horas, el Gobierno provincial y los gremios UDAP, UDA y AMET retomaron la negociación paritaria con el objetivo de acercar posiciones y avanzar en un acuerdo salarial para los docentes sanjuaninos.
Paritaria docente: nuevo encuentro entre el gobierno y gremios docentes
Gobierno y gremios docentes retomaron la negociación paritaria en San Juan, tras el rechazo de la última oferta oficial. Los sindicatos reclaman mejoras salariales y ajustes mensuales, mientras el Ejecutivo propone incrementos escalonados según la evolución del IPC.