Paritaria docente: nuevo encuentro entre el gobierno y gremios docentes

Por su parte, la propuesta inicial del Gobierno prevé aumentos escalonados: en octubre, un ajuste según la variación del IPC de julio a septiembre; en diciembre, un incremento según el IPC de octubre y noviembre; y un aumento en las asignaciones familiares tomando como referencia los índices de mayo, junio y julio.

En la cuarta sesión de la tercera reunión paritaria del año participaron, por el lado del Ejecutivo, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; y otros funcionarios y asesores legales. Por los gremios estuvieron Patricia Quiroga, Karina Navarro, Daniel Quiroga y representantes de UDAP, UDA y AMET, quienes buscan lograr avances concretos para los trabajadores del sector.

El resultado de este encuentro será clave para definir los próximos pasos en una negociación que mantiene en vilo a miles de docentes y a la comunidad educativa de la provincia.