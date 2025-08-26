Paritaria 2025: gobierno presentó nueva oferta salarial a gremios docentes

Los puntos de la propuesta

En septiembre 2025:

Incremento del valor índice aplicando la variación mensual del IPC del mes anterior.

Aumento del 15% en el concepto Nueva Conectividad San Juan (remunerativo).

Incremento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente.

En octubre 2025:

Actualización del valor índice conforme la variación mensual del IPC.

Incremento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente.

En noviembre 2025:

Actualización del valor índice conforme la variación mensual del IPC.

Incremento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente.

Participantes de la negociación

Por parte del Gobierno estuvieron presentes el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; y los asesores jurídicos Martín Recabarren y Adriana Aguirre.

En representación de los gremios participaron:

UDAP : Patricia Quiroga (secretaria General), Daniel Perscichella (asesor legal), Franco Lucero (secretario gremial) y Walter Ríos (asesor técnico).

AMET : Daniel Quiroga (secretario General), Francisco Campos (secretario gremial) y Adrián Ruiz (secretario adjunto).

UDA: Karina Navarro (secretaria General), Roberto Correa Esbry (asesor letrado) y María Elena Hierrezuelo (secretaria adjunta).

Tras el encuentro, los representantes gremiales señalaron que la propuesta será sometida a consideración de sus órganos estatutarios y que la próxima reunión quedó fijada para el viernes 29 de agosto.