Paritaria 2025: gobierno presentó nueva oferta salarial a gremios docentes

Los puntos de la propuesta
En septiembre 2025:
-
Incremento del valor índice aplicando la variación mensual del IPC del mes anterior.
-
Aumento del 15% en el concepto Nueva Conectividad San Juan (remunerativo).
-
Incremento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente.
En octubre 2025:
En noviembre 2025:
Participantes de la negociación
Por parte del Gobierno estuvieron presentes el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; y los asesores jurídicos Martín Recabarren y Adriana Aguirre.
En representación de los gremios participaron:
-
UDAP: Patricia Quiroga (secretaria General), Daniel Perscichella (asesor legal), Franco Lucero (secretario gremial) y Walter Ríos (asesor técnico).
-
AMET: Daniel Quiroga (secretario General), Francisco Campos (secretario gremial) y Adrián Ruiz (secretario adjunto).
-
UDA: Karina Navarro (secretaria General), Roberto Correa Esbry (asesor letrado) y María Elena Hierrezuelo (secretaria adjunta).
Tras el encuentro, los representantes gremiales señalaron que la propuesta será sometida a consideración de sus órganos estatutarios y que la próxima reunión quedó fijada para el viernes 29 de agosto.