Tras los festejos de Nochebuena, los sanjuaninos enfrentan un jueves de Navidad marcado por el ascenso de la temperatura. Según el último reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 05:40 h, se espera que la jornada sea calurosa, con una temperatura mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 35°C.
Navidad con calor: San Juan espera una máxima de 35°C para este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa y algo nublada en la provincia.