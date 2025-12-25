"
Navidad con calor: San Juan espera una máxima de 35°C para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa y algo nublada en la provincia.

Tras los festejos de Nochebuena, los sanjuaninos enfrentan un jueves de Navidad marcado por el ascenso de la temperatura. Según el último reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 05:40 h, se espera que la jornada sea calurosa, con una temperatura mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 35°C.

A las 07:00 h de hoy, el termómetro ya marcaba los 20°C en la ciudad, con condiciones de cielo algo nublado. Los datos técnicos complementarios del organismo nacional indicaron una humedad del 54%, una presión atmosférica de 946.1 hPa y visibilidad óptima de 15 kilómetros. En cuanto al viento, se mantiene una brisa del sector Este a 13 km/h, aportando algo de alivio en las primeras horas del día.

Por su parte, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) mantiene el monitoreo de las condiciones generales, aunque el protagonismo climático en la región cuyana estará dado por la intensa radiación solar prevista para el resto del día.

Para los próximos siete días, el pronóstico extendido sugiere que la tendencia de altas temperaturas se mantendrá firme, consolidando una semana típicamente veraniega para el cierre del año 2025. Se recomienda a la población mantener la hidratación y evitar la exposición solar directa en las horas pico de calor.

