Navidad con calor: San Juan espera una máxima de 35°C para este jueves

A las 07:00 h de hoy, el termómetro ya marcaba los 20°C en la ciudad, con condiciones de cielo algo nublado. Los datos técnicos complementarios del organismo nacional indicaron una humedad del 54%, una presión atmosférica de 946.1 hPa y visibilidad óptima de 15 kilómetros. En cuanto al viento, se mantiene una brisa del sector Este a 13 km/h, aportando algo de alivio en las primeras horas del día.

Por su parte, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) mantiene el monitoreo de las condiciones generales, aunque el protagonismo climático en la región cuyana estará dado por la intensa radiación solar prevista para el resto del día.