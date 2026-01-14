Naturgy finalizó obras de electrificación en terrenos del ReNaBaP en Ullum

Las conexiones clandestinas, explicaron, carecen de las medidas de seguridad adecuadas, lo que puede provocar incendios, accidentes eléctricos y cortes del suministro, además de daños en electrodomésticos y equipos.
Riesgos de las conexiones irregulares
Naturgy detalló los principales peligros asociados a este tipo de prácticas:
-
Peligros eléctricos: descargas, quemaduras graves y electrocución, incluso fatal, por manipular instalaciones sin protección.
-
Incendios y explosiones: sobrecalentamientos y cortocircuitos que pueden afectar viviendas y la red pública.
-
Daños a equipos: sobrecargas y fluctuaciones de voltaje que deterioran electrodomésticos y maquinaria.
-
Riesgos comunitarios: cortes de luz a vecinos y peligro para terceros por la sobrecarga del sistema.
-
Consecuencias legales: multas elevadas, corte inmediato del suministro y posibles penas de prisión.
Advertencia a la comunidad
La empresa también alertó sobre maniobras fraudulentas en las que delincuentes ofrecen “bajar el consumo” interviniendo el medidor. Estas prácticas no reducen la factura, constituyen un delito y generan riesgos severos, como electrificaciones y daños a personas y animales en la vía pública.
Con la finalización de las obras en Villa El Lago, Naturgy San Juan reafirma su compromiso con la seguridad, la legalidad y la mejora del servicio eléctrico, promoviendo el acceso regular y seguro a la energía para los vecinos de la provincia.