Naturgy finalizó obras de electrificación en terrenos del ReNaBaP en Ullum

Desde la empresa destacaron que los trabajos permiten incorporar a nuevos usuarios a la red de distribución en condiciones de mayor seguridad y confiabilidad.

Naturgy San Juan informó la finalización de las obras de electrificación en terrenos del ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) de Villa El Lago, en el departamento Ullum, y confirmó que ya se completó el relevamiento de la totalidad de los habitantes de la zona para avanzar con las conexiones formales al servicio eléctrico.

Desde la empresa destacaron que los trabajos permiten incorporar a nuevos usuarios a la red de distribución en condiciones de mayor seguridad y confiabilidad. “Estas obras simbolizan nuestro compromiso con la comunidad y la seguridad de las personas. La red de distribución de energía eléctrica de San Juan incorpora a los nuevos usuarios en el marco de la mayor seguridad”, aseguró Eduardo Stocco, director de la unidad de Redes de Electricidad de Naturgy.

Regularización y seguridad

La iniciativa apunta a regularizar conexiones fuera de norma, una problemática que impacta tanto en la calidad del servicio como en la seguridad de los vecinos. Desde la compañía remarcaron que el robo de energía no solo constituye un delito, sino que expone a quienes manipulan las instalaciones a riesgos graves y afecta a toda la comunidad al sobrecargar la red.

Las conexiones clandestinas, explicaron, carecen de las medidas de seguridad adecuadas, lo que puede provocar incendios, accidentes eléctricos y cortes del suministro, además de daños en electrodomésticos y equipos.

Riesgos de las conexiones irregulares

Naturgy detalló los principales peligros asociados a este tipo de prácticas:

  • Peligros eléctricos: descargas, quemaduras graves y electrocución, incluso fatal, por manipular instalaciones sin protección.

  • Incendios y explosiones: sobrecalentamientos y cortocircuitos que pueden afectar viviendas y la red pública.

  • Daños a equipos: sobrecargas y fluctuaciones de voltaje que deterioran electrodomésticos y maquinaria.

  • Riesgos comunitarios: cortes de luz a vecinos y peligro para terceros por la sobrecarga del sistema.

  • Consecuencias legales: multas elevadas, corte inmediato del suministro y posibles penas de prisión.

Advertencia a la comunidad

La empresa también alertó sobre maniobras fraudulentas en las que delincuentes ofrecen “bajar el consumo” interviniendo el medidor. Estas prácticas no reducen la factura, constituyen un delito y generan riesgos severos, como electrificaciones y daños a personas y animales en la vía pública.

Con la finalización de las obras en Villa El Lago, Naturgy San Juan reafirma su compromiso con la seguridad, la legalidad y la mejora del servicio eléctrico, promoviendo el acceso regular y seguro a la energía para los vecinos de la provincia.

