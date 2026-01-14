Naturgy finalizó obras de electrificación en terrenos del ReNaBaP en Ullum

Desde la empresa destacaron que los trabajos permiten incorporar a nuevos usuarios a la red de distribución en condiciones de mayor seguridad y confiabilidad. “Estas obras simbolizan nuestro compromiso con la comunidad y la seguridad de las personas. La red de distribución de energía eléctrica de San Juan incorpora a los nuevos usuarios en el marco de la mayor seguridad”, aseguró Eduardo Stocco, director de la unidad de Redes de Electricidad de Naturgy.

Regularización y seguridad

La iniciativa apunta a regularizar conexiones fuera de norma, una problemática que impacta tanto en la calidad del servicio como en la seguridad de los vecinos. Desde la compañía remarcaron que el robo de energía no solo constituye un delito, sino que expone a quienes manipulan las instalaciones a riesgos graves y afecta a toda la comunidad al sobrecargar la red.