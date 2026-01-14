En el marco de la Ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum 132/33 kV y la Estación Transformadora Albardón/Chimbas, además de la construcción de una nueva Línea de Interconexión Eléctrica en132 kV, se dio inicio a una nueva etapa de la obra con un hito fundamental: "La llegada del transporte con los postes para la futura Línea".
Llegó infraestructura para la ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum
Esta infraestructura es clave para el transporte y la distribución de energía solar, y permitirá aumentar en 180 MW de potencia renovable al sistema eléctrico, reforzando la capacidad de transporte.