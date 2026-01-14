"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Infraestructura

Llegó infraestructura para la ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum

Esta infraestructura es clave para el transporte y la distribución de energía solar, y permitirá aumentar en 180 MW de potencia renovable al sistema eléctrico, reforzando la capacidad de transporte.

En el marco de la Ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum 132/33 kV y la Estación Transformadora Albardón/Chimbas, además de la construcción de una nueva Línea de Interconexión Eléctrica en132 kV, se dio inicio a una nueva etapa de la obra con un hito fundamental: "La llegada del transporte con los postes para la futura Línea".

Este avance marca el comienzo de los trabajos vinculados al montaje de la infraestructura que permitirá fortalecer el sistema eléctrico provincial y nacional, acompañando el crecimiento de la generación de energía renovable en San Juan.

Un hito que marca el inicio de una etapa clave

La llegada de los postes al área de obra representa un momento central dentro del cronograma de ejecución. Estos elementos estructurales serán los encargados de sostener los conductores eléctricos de la línea, a lo largo de los 18 km de traza, posibilitando avanzar con el montaje de la línea y las tareas posteriores.

Te puede interesar...

Las tareas de transporte y logística se desarrollan bajo estrictos criterios técnicos y de seguridad, reflejando la magnitud y complejidad de una obra estratégica para la provincia.

Una obra estratégica para el desarrollo energético

El proyecto contempla la ampliación de dos estaciones Transformadoras, la Solar Ullum y la Albardón/Chimbas, interconectadas por la nueva Línea de alta tensión en 132 kV con sus aproximadamente 18 kilómetros de extensión.

Esta infraestructura es clave para el transporte y la distribución de energía solar, y permitirá aumentar en 180 MW de potencia renovable al sistema eléctrico, reforzando la capacidad de transporte.

Energía para el futuro de San Juan

Impulsada por el Gobierno de San Juan y ejecutada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), esta obra reafirma el compromiso provincial con la inversión en infraestructura energética, el desarrollo de energías limpias y la construcción de un sistema eléctrico sólido, preparado para acompañar el crecimiento productivo de San Juan.

Temas

Te puede interesar