Llegó infraestructura para la ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum

Las tareas de transporte y logística se desarrollan bajo estrictos criterios técnicos y de seguridad, reflejando la magnitud y complejidad de una obra estratégica para la provincia.

Una obra estratégica para el desarrollo energético

El proyecto contempla la ampliación de dos estaciones Transformadoras, la Solar Ullum y la Albardón/Chimbas, interconectadas por la nueva Línea de alta tensión en 132 kV con sus aproximadamente 18 kilómetros de extensión.

Esta infraestructura es clave para el transporte y la distribución de energía solar, y permitirá aumentar en 180 MW de potencia renovable al sistema eléctrico, reforzando la capacidad de transporte.

Energía para el futuro de San Juan

Impulsada por el Gobierno de San Juan y ejecutada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), esta obra reafirma el compromiso provincial con la inversión en infraestructura energética, el desarrollo de energías limpias y la construcción de un sistema eléctrico sólido, preparado para acompañar el crecimiento productivo de San Juan.