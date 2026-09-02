Nación lanzará en San Juan un programa de salud mental en las escuelas

En este punto, la cartera sanitaria nacional presentó los avances logrados en materia de vigilancia de los intentos de suicidio dentro del sistema de salud. Luego de un trabajo de seguimiento y capacitación continua de los equipos provinciales, se logró que, en tres de los primeros seis meses de 2026, todas las jurisdicciones notificaran al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0) los eventos registrados en sus territorios. También se logró alcanzar el número más alto de establecimientos notificadores (246) gracias al acompañamiento realizado para que las jurisdicciones puedan mejorar sus circuitos de notificación.

En materia de capacitación y formación del personal, los equipos técnicos de los ministerios presentaron los avances en la implementación del Programa de Formación de Promotores de la Salud Mental diseñado para capacitar al personal de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Policiales Provinciales en la detección temprana de indicadores de riesgo, cambios conductuales en compañeros y subordinados a fin de agilizar el acceso a la asistencia profesional necesaria. También dieron cuenta del cronograma de capacitaciones y talleres y lineamientos que se están desarrollando en materia de consumos problemáticos, en las que se incluyen las adicciones asociadas al alcohol y a otras sustancias psicoactivas, el juego digital y las apuestas online, con el objetivo final de reducir la mortalidad por suicidio y mitigar sus factores de riesgo.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad de la Nación también expuso sobre las acciones desarrolladas para abordar tempranamente el estrés, la ansiedad y la angustia en su personal. Por otro lado, dio cuenta de los exámenes preventivos de detección de sustancias que están realizando bajo un protocolo desarrollado con el asesoramiento de SEDRONAR y el Dispositivo del Programa de Uso Racional de la Fuerza que diseñado para evitar el estrés postraumático en los efectivos expuesto a enfrentamientos armados o hechos de violencia.