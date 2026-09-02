El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, como titular del Palacio de Hacienda, le toca "defender los intereses" de los argentinos, por sobre los personales y criticó los bienes que produce la industria nacional, en respuesta al vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, quien aseguró que el Gobierno no conoce el país ni la industria.
Caputo acusó a industriales de vender caro y con menos calidad a argentinos
Así lo expresó el ministro de Economía en su exposición en el evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso.