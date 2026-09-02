Caputo acusó a industriales de vender caro y con menos calidad a argentinos

En otro tramo, Caputo defendió la "economía en dos velocidades": "El crecimiento va a venir por las exportaciones". Argumentó que esta variable "es obvia" y precisó que hubo una reasignación de recursos que impactó en la economía. "Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados", añadió.

Para ejemplificar, el líder del Palacio de Hacienda utilizó la comparativa de un equipo de fútbol con tres nombres de jugadores argentinos: "Es como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme". En esa línea, Caputo dijo que "no está mal" que haya sectores que crecen a velocidades distintas, sino que "está mal que se le dé una connotación negativa".

Sobre el final de su disertación, Caputo anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación un proyecto para concesionar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos.