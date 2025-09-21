"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Capital

"Mujeres en el Centro": salud gratuita y asesoría en Capital

La iniciativa busca acercar prestaciones esenciales a mujeres de Capital, fortaleciendo el acceso a derechos, salud y desarrollo comunitario.

La Municipalidad de la Capital presenta la primera edición del Programa Integral “Mujeres en el Centro”, una propuesta transversal y gratuita que promueve el acceso a la salud, el empleo, la formación y los derechos, con foco en las mujeres de los distintos barrios de la Ciudad.

La actividad se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre, de 9 a 13, en calle Salvador María del Carril, entre Cereseto y Coronel Díaz (atrás de la ex Bodega López Peláez).

Bajo el lema “Mujeres que se encuentran, familias que prosperan, Ciudad que avanza”, el programa busca fortalecer el rol de la comunidad, promover la inclusión y visibilizar el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales, el sistema de salud privado y la ciudadanía.

Te puede interesar...

Actividades, salud y acompañamiento en un solo lugar

Estos son los espacios y prestaciones disponibles:

•9:30 - Clase de yoga y stretching

•10:30 - Clase de cocina y nutrición

•11:30 - Clase de huerto urbano

•12:30 - Charla de educación financiera

Tráiler de Salud

•Prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero y de mama.

•Estudios a realizar: examen de mama, PAP, colposcopia y cepillado endocervical

Campamento Sanitario Municipal

•Controles básicos de salud

•Vacunación (esquema completo, antigripal y HPV)

•Laboratorio (testeo de ITS y Chagas)

•Control cardiovascular: peso, talla, IMC, tensión, glucemia, entre otros

•Asesoramiento nutricional

Desarrollo Humano

•Asistencia social

•Información de programas

•Conversatorios y asesoría jurídica, inclusión y accesibilidad, integración intergeneracional, programas de género y contención

•Dispositivos y Programas: Género y Diversidad, Niñez y Familia, Adulto Mayor, Discapacidad y UMCOP

Turismo, Cultura y Educación

•Talleres con material reciclado: “Llevá los elementos que tengas en casa y quieras reciclar para producir nuevas piezas de arte”

•Programas de apoyo escolar

•Biblioteca y lectura

Feria Municipal

•Oferta de productos locales, de origen sanjuanino

image
image

Temas

Te puede interesar