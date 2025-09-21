"Mujeres en el Centro": salud gratuita y asesoría en Capital

La actividad se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre, de 9 a 13, en calle Salvador María del Carril, entre Cereseto y Coronel Díaz (atrás de la ex Bodega López Peláez).

Bajo el lema “Mujeres que se encuentran, familias que prosperan, Ciudad que avanza”, el programa busca fortalecer el rol de la comunidad, promover la inclusión y visibilizar el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales, el sistema de salud privado y la ciudadanía.