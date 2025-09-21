"Mujeres en el Centro": salud gratuita y asesoría en Capital

Actividades, salud y acompañamiento en un solo lugar
Estos son los espacios y prestaciones disponibles:
•9:30 - Clase de yoga y stretching
•10:30 - Clase de cocina y nutrición
•11:30 - Clase de huerto urbano
•12:30 - Charla de educación financiera
Tráiler de Salud
•Prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero y de mama.
•Estudios a realizar: examen de mama, PAP, colposcopia y cepillado endocervical
Campamento Sanitario Municipal
•Controles básicos de salud
•Vacunación (esquema completo, antigripal y HPV)
•Laboratorio (testeo de ITS y Chagas)
•Control cardiovascular: peso, talla, IMC, tensión, glucemia, entre otros
•Asesoramiento nutricional
Desarrollo Humano
•Asistencia social
•Información de programas
•Conversatorios y asesoría jurídica, inclusión y accesibilidad, integración intergeneracional, programas de género y contención
•Dispositivos y Programas: Género y Diversidad, Niñez y Familia, Adulto Mayor, Discapacidad y UMCOP
Turismo, Cultura y Educación
•Talleres con material reciclado: “Llevá los elementos que tengas en casa y quieras reciclar para producir nuevas piezas de arte”
•Programas de apoyo escolar
•Biblioteca y lectura
Feria Municipal
•Oferta de productos locales, de origen sanjuanino