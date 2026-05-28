Personal de la División Comando Urbano detuvo este jueves a un vendedor ambulante en la zona de Concepción Sur, en Capital, luego de que alterara el orden público. Horas más tarde, el hombre quedó además vinculado a una causa por robo ocurrida días atrás en la provincia.
Provocó disturbios, lo detuvieron y estaría vinculado a un robo en Capital
El detenido fue identificado como Andino Solazzo, de 26 años,del barrio Noroeste III, en Santa Lucía. Actualmente permanece alojado en la Comisaría Segunda.