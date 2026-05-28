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Provocó disturbios, lo detuvieron y estaría vinculado a un robo en Capital

El detenido fue identificado como Andino Solazzo, de 26 años,del barrio Noroeste III, en Santa Lucía. Actualmente permanece alojado en la Comisaría Segunda.

Personal de la División Comando Urbano detuvo este jueves a un vendedor ambulante en la zona de Concepción Sur, en Capital, luego de que alterara el orden público. Horas más tarde, el hombre quedó además vinculado a una causa por robo ocurrida días atrás en la provincia.

El procedimiento se realizó cerca de las 12:40, cuando efectivos policiales observaron al sujeto merodeando la zona y mirando con insistencia distintos domicilios. Al ser entrevistado por los uniformados, el hombre reaccionó de manera agresiva, insultó al personal y provocó disturbios en la vía pública.

Tras consultar sus antecedentes, los policías constataron que registraba hechos ilícitos relacionados con delitos contra la propiedad. Por tal motivo, fue aprehendido por infracción a los artículos 98°, 108°, 109°, 113°, 118° y 195°, con intervención del Juzgado de Faltas de Segunda Nominación.

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El detenido fue identificado como Andino Solazzo, de 26 años, domiciliado en el barrio Noroeste III, en Santa Lucía. Actualmente permanece alojado en la Comisaría Segunda.

Posteriormente, y tras el análisis de registros fílmicos correspondientes a un hecho delictivo ocurrido el pasado 19 de mayo en el edificio de Diario Huarpe, ubicado sobre calle Juan José Castelli Sur, los investigadores reconocieron al aprehendido por sus características físicas como el presunto autor del robo. A raíz de ello, quedó formalmente vinculado a la causa.

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