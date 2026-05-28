Provocó disturbios, lo detuvieron y estaría vinculado a un robo en Capital

El procedimiento se realizó cerca de las 12:40, cuando efectivos policiales observaron al sujeto merodeando la zona y mirando con insistencia distintos domicilios. Al ser entrevistado por los uniformados, el hombre reaccionó de manera agresiva, insultó al personal y provocó disturbios en la vía pública.

Tras consultar sus antecedentes, los policías constataron que registraba hechos ilícitos relacionados con delitos contra la propiedad. Por tal motivo, fue aprehendido por infracción a los artículos 98°, 108°, 109°, 113°, 118° y 195°, con intervención del Juzgado de Faltas de Segunda Nominación.