De la necesidad de trabajar al deseo de tenerla: el fenómeno de las motos

La pregunta entonces aparece casi sola: ¿por qué se están vendiendo tantas motos?

El comportamiento de los últimos meses también ayuda a entender la fotografía actual. Después de un período de menor actividad, julio mostró una recuperación marcada. En junio se habían patentado 970 unidades y un mes después fueron 1.168. Es decir, hubo 198 operaciones más y una mejora mensual del 20,4%.

Para Fernando Lucero, delegado de ACARA Motos en San Juan, el clima también tuvo su peso en ese movimiento. Los intensos fríos registrados durante las semanas anteriores habían repercutido sobre la actividad y, con el cambio de escenario, julio volvió a mostrar mayor movimiento.

Pero el crecimiento no puede explicarse solamente por un buen mes. “El precio de la moto no ha variado prácticamente desde hace un año, inclusive hay modelos que han bajado de precio”, explicó Lucero. Ese dato adquiere otra dimensión cuando se lo cruza con los ingresos.

Según Lucero, la combinación de precios relativamente estables, recomposición salarial y una inflación que perdió velocidad hizo que la moto se volviera más accesible para determinados sectores.

Y utilizó un ejemplo concreto para mostrar cuánto cambió esa relación. “Hace varios años atrás necesitabas cinco sueldos de un empleado de comercio para acceder a una moto 110. Hoy actualmente el sueldo de un empleado de comercio es prácticamente el valor de una moto 110”, sostuvo.

La comparación permite entender por qué las unidades de baja cilindrada son las que concentran la mayor cantidad de patentamientos. No se trata solamente de una compra vinculada al ocio o al consumo: para muchos compradores representa la posibilidad de tener un vehículo propio por primera vez.

El aguinaldo, los ingresos que se van recomponiendo y la posibilidad de entregar una suma inicial permiten que algunas personas completen la compra mediante financiación. En ese esquema, la moto queda al alcance de compradores que hace algunos años tenían mayores dificultades para acceder.

Uno de los cambios que observa Lucero está relacionado con la incorporación de jóvenes al mercado laboral. Para alguien que recién comienza a trabajar, acceder a un automóvil puede resultar difícil. Una moto de baja cilindrada, en cambio, aparece como una alternativa mucho más cercana y, en algunos casos, como una herramienta necesaria para generar ingresos.

La expansión de los trabajos vinculados a las aplicaciones convirtió a la moto en una herramienta laboral para un sector que necesita movilidad permanente. Y esa demanda se suma a quienes simplemente buscan reducir sus costos de traslado.

“La gama baja es la de mayor volumen de patentamiento y es la que marca la tendencia”, explicó Lucero.

El razonamiento también está relacionado con el costo de movilizarse. Frente a los aumentos del combustible y del transporte público, la moto aparece como una opción más económica para quienes necesitan trasladarse todos los días.

Otro de los puntos que aparecen detrás del crecimiento es el crédito. Lucero destacó que las opciones de financiación continuaron disponibles y que existe actualmente un abanico de alternativas a través de tarjetas, entidades financieras y bancos.

En las motos de media y alta cilindrada aparecen además los créditos prendarios, con tasas que, según explicó, resultan más convenientes que en otros momentos. Para las unidades más económicas, en cambio, el esquema suele ser diferente: una persona utiliza parte de sus ahorros como entrega inicial y financia el saldo.

Esa combinación de precio estable, ingresos que se recomponen y financiación es, para el sector, una de las claves para entender por qué el mercado consiguió sostener el crecimiento.

Más marcas, más concesionarias y una advertencia

La apertura del mercado y el ingreso de productos importados también están modificando el mapa comercial. Según Lucero, la llegada de nuevas marcas genera mayor oferta y puede derivar en la apertura de nuevas concesionarias.

Pero el crecimiento de la oferta también trae una advertencia para quienes están pensando en comprar. El delegado de ACARA recomendó no elegir una moto solamente por el precio o el diseño. En especial frente a marcas que todavía tienen poca trayectoria en el mercado argentino, considera importante conocer qué respaldo existe detrás de cada unidad.

Repuestos, mantenimiento, servicio técnico y continuidad de la concesionaria son algunos de los puntos que deberían formar parte de la decisión. “Hay que tener cuidado. Uno se entusiasma con el diseño y por ahí son motos que tienen muy lindo diseño, pero no tienen la durabilidad en el tiempo”, señaló.

La preocupación no es menor: una moto no solamente debe poder comprarse. También tiene que poder mantenerse y circular en condiciones seguras.

Un año que puede terminar siendo distinto

Por ahora, el balance de los primeros siete meses es contundente. San Juan pasó de 5.847 motos patentadas entre enero y julio de 2025 a 9.387 en el mismo período de 2026. A nivel nacional, el crecimiento también es importante, aunque la provincia se encuentra por encima del promedio.

Para Lucero, todavía es temprano para anticipar un récord, pero el escenario permite pensar en un cierre de año particularmente fuerte. “Yo creo que este año va a ser muy bueno a nivel de patentamiento en particular y a nivel nacional también. Puede llegar a ser un año récord”, sostuvo.

Mientras los números siguen creciendo, el mercado deja algunas señales que van más allá de la cantidad de motos vendidas: hay jóvenes que encuentran en ellas su primera herramienta de trabajo, trabajadores que las utilizan para generar ingresos, compradores que vuelven a encontrar financiación y un mercado que incorpora nuevas marcas.

La cifra de 9.387 patentamientos es, en definitiva, el resultado visible de todos esos cambios. Y todavía quedan cinco meses para saber hasta dónde puede llegar el fenómeno.