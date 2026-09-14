Régimen Penal Juvenil: la Cámara de Diputados debate en vivo la adecuación de la ley

La convocatoria se formalizó mediante el Decreto N° 465-VPP-2026, en respuesta a la solicitud presentada formalmente por la tercera parte de los miembros del cuerpo, en cumplimiento del artículo 190, inciso 2 del Reglamento Interno.

Un único eje de debate: el expediente N° 2250-2026

Durante la jornada se tratará de manera exclusiva el proyecto elaborado e impulsado por la Corte de Justicia de San Juan, concebido como Ley Complementaria de la Ley N° 754-O de Régimen Penal Juvenil. La propuesta surge tras la sanción de la Ley Nacional N° 27.801, que invitó a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas.