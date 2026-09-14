La Cámara de Diputados de San Juan celebrará este lunes 14 de septiembre de 2026, a partir de las 10:00 horas, su Tercera Sesión Especial. El debate parlamentario podrá ser seguido por la comunidad en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Legislatura.
Régimen Penal Juvenil: la Cámara de Diputados debate en vivo la adecuación de la ley
La Tercera Sesión Especial se desarrollará este lunes 14 de septiembre a las 10:00. Se abordará de forma exclusiva el proyecto impulsado por la Corte de Justicia para adaptar el marco normativo provincial a la nueva ley nacional.