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Régimen Penal Juvenil: la Cámara de Diputados debate en vivo la adecuación de la ley

La Tercera Sesión Especial se desarrollará este lunes 14 de septiembre a las 10:00. Se abordará de forma exclusiva el proyecto impulsado por la Corte de Justicia para adaptar el marco normativo provincial a la nueva ley nacional.

La Cámara de Diputados de San Juan celebrará este lunes 14 de septiembre de 2026, a partir de las 10:00 horas, su Tercera Sesión Especial. El debate parlamentario podrá ser seguido por la comunidad en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Legislatura.

La convocatoria se formalizó mediante el Decreto N° 465-VPP-2026, en respuesta a la solicitud presentada formalmente por la tercera parte de los miembros del cuerpo, en cumplimiento del artículo 190, inciso 2 del Reglamento Interno.

Un único eje de debate: el expediente N° 2250-2026

Durante la jornada se tratará de manera exclusiva el proyecto elaborado e impulsado por la Corte de Justicia de San Juan, concebido como Ley Complementaria de la Ley N° 754-O de Régimen Penal Juvenil. La propuesta surge tras la sanción de la Ley Nacional N° 27.801, que invitó a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas.

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El proyecto busca dotar a San Juan de un marco normativo transitorio y adaptado en su transición hacia un sistema procesal acusatorio adversarial. Entre sus puntos centrales se destacan:

  • Modos alternativos a la pena: regulación e incorporación de pautas para aplicar la Conciliación, la Reparación Integral del Perjuicio y la Suspensión del Juicio a Prueba en el fuero penal juvenil.

  • Juicio Abreviado: incorporación del procedimiento para delitos de acción pública, previo acuerdo del Ministerio Público Fiscal, la persona adolescente imputada, su defensa y el Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia.

  • Garantías e integración: adecuación al paradigma de la responsabilidad juvenil, la protección integral de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, la participación activa de las víctimas y la prioridad de medidas alternativas enfocadas en la educación y la inclusión social.

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