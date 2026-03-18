En un encuentro institucional con el intendente de Jáchal, Dr. Matías Espejo, directivos de Minas Argentinas oficializaron la creación de la gerencia de SSMAC (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidades). Esta nueva unidad, bajo el liderazgo del Mg. Lic. Ariel Alfonso, busca integrar la gestión operativa con la articulación social en el departamento.
Minas Argentinas refuerza su vínculo con Jáchal y potencia el Proyecto DCP
La compañía presentó su nueva estructura de Relaciones Comunitarias ante las autoridades locales, en un marco de inversión récord y expansión operativa en Gualcamayo.