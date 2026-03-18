Minas Argentinas refuerza su vínculo con Jáchal y potencia el Proyecto DCP

El cambio organizacional ocurre en un momento clave para el yacimiento Gualcamayo. Tras años de incertidumbre, la mina proyecta un 2025 récord impulsado por el Deep Carbonate Project (DCP). Este proyecto, recientemente aprobado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), contempla:

Inversión estimada: 665 millones de dólares.

Empleo: Creación de más de 700 nuevos puestos de trabajo.

Recursos: Un inventario de 7,1 millones de onzas de oro.

Avances en infraestructura y prospección

Durante el último año, Minas Argentinas ejecutó una inversión superior a los 11.100 millones de pesos en tareas de prospección y análisis geofísico, sumando más de 11.400 metros de perforación.

Además, se destinaron 5.000 millones de pesos adicionales para la construcción de un túnel y una rampa de acceso de 300 metros hacia la zona mineralizada, consolidando la infraestructura necesaria para la nueva etapa de explotación subterránea.

Sobre Aisa Group: La operadora forma parte de un holding internacional con presencia en Europa, Asia y América, diversificado en sectores como energía, agroindustria y minería, con una visión de reinversión continua de recursos.