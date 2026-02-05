Mientras patrullaban, gendarmes hallaron petroglifos y morteros prehispánicos

Ante el hallazgo, los efectivos dieron aviso inmediato al Área Técnica Arqueológica de la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan, que dispuso la georreferenciación del sitio para su posterior relevamiento y registro oficial.

Hallazgo en Angualasto

En un segundo procedimiento, integrantes del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) del Escuadrón 25 y de la Sección Angualasto realizaban una patrulla motorizada y pedestre en esa localidad cuando detectaron nuevos elementos de valor histórico.

En el lugar encontraron una conana, utilizada antiguamente para moler alimentos, y dos piedras morteros con sus respectivas manos, pertenecientes a las culturas Huarpe y Diaguita, que habitaron la región cordillerana.

Nuevamente, los efectivos se comunicaron con la Dirección de Patrimonio Cultural, que impartió directivas para realizar mediciones precisas, georreferenciación y documentación técnica de los objetos.

Preservación del patrimonio

Desde los organismos provinciales destacaron la importancia de estos procedimientos, ya que permiten preservar y proteger el patrimonio cultural de San Juan y evitar el deterioro o la sustracción de piezas de alto valor histórico.

Los elementos hallados quedaron bajo resguardo y serán incorporados a los registros oficiales para su estudio y conservación.