Rutas cortadas y tránsito con extrema precaución en San Juan

La Dirección Provincial de Vialidad informó que el camino a Sierra de Elizondo en Valle Fértil y un tramo clave en Pocito se encuentran intransitables.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) emitió un nuevo informe sobre el estado de las rutas provinciales, advirtiendo que, si bien la mayoría de las arterias están habilitadas, persisten focos críticos de intransitabilidad y sectores con presencia de material de arrastre que requieren conducción defensiva.

La situación más compleja se registra en Valle Fértil, donde el camino a Sierra de Elizondo permanece totalmente cortado debido a la formación de socavones y la acumulación de escombros en la vía. Por su parte, en el departamento Pocito, la Ruta Provincial 159 (Calle 6) se encuentra intransitable hacia el este de la calle Chacabuco por el hundimiento de la losa en un puente. Para este último caso, se ha dispuesto un desvío obligatorio por calle Chacabuco para retomar por RP 155.

Precaución por equipos trabajando Vialidad destacó que en los departamentos de Iglesia, Calingasta, Sarmiento y Jáchal, la circulación es posible pero con "máxima precaución". En estas zonas, cuadrillas y maquinaria pesada trabajan en la limpieza de badenes y remoción de material de arrastre:

  • Iglesia: Equipos operativos en las rutas 430, 436 y 405 (Tudcum a Rodeo).

  • Jáchal: Especial atención en el camino a Huaco (RP 491) y hacia Gualcamayo.

  • Ischigualasto: El circuito interno del Parque Provincial solo está habilitado hasta la tercera estación (Cancha de Bochas).

Desde el organismo provincial instan a los conductores a no forzar el cruce en zonas de badenes si se observa agua en movimiento y a respetar estrictamente las indicaciones del personal de vialidad apostado en las rutas. El resto de la red vial de la provincia se mantiene transitable, aunque bajo un esquema de vigilancia preventiva ante la inestabilidad de los terrenos.

