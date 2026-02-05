Rutas cortadas y tránsito con extrema precaución en San Juan

La situación más compleja se registra en Valle Fértil, donde el camino a Sierra de Elizondo permanece totalmente cortado debido a la formación de socavones y la acumulación de escombros en la vía. Por su parte, en el departamento Pocito, la Ruta Provincial 159 (Calle 6) se encuentra intransitable hacia el este de la calle Chacabuco por el hundimiento de la losa en un puente. Para este último caso, se ha dispuesto un desvío obligatorio por calle Chacabuco para retomar por RP 155.

Precaución por equipos trabajando Vialidad destacó que en los departamentos de Iglesia, Calingasta, Sarmiento y Jáchal, la circulación es posible pero con "máxima precaución". En estas zonas, cuadrillas y maquinaria pesada trabajan en la limpieza de badenes y remoción de material de arrastre: