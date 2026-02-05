La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) emitió un nuevo informe sobre el estado de las rutas provinciales, advirtiendo que, si bien la mayoría de las arterias están habilitadas, persisten focos críticos de intransitabilidad y sectores con presencia de material de arrastre que requieren conducción defensiva.
Rutas cortadas y tránsito con extrema precaución en San Juan
La Dirección Provincial de Vialidad informó que el camino a Sierra de Elizondo en Valle Fértil y un tramo clave en Pocito se encuentran intransitables.