"Mi alma se fue con vos": desgarrador adiós de la madre del bebé fallecido

Finalmente, cerró con una frase que conmovió a cientos de usuarios: “Mi gran guerrero, mamá siempre va a estar orgullosa de lo valiente que fuiste”. El mensaje rápidamente se viralizó y recibió numerosas muestras de apoyo, acompañamiento y condolencias por parte de vecinos, familiares y personas que se solidarizaron con la familia.

El dramático episodio

El fallecimiento del pequeño ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 21, cuando un familiar llamó al 911 alertando que el niño tenía serias dificultades para respirar. De inmediato, personal policial y sanitario se dirigió al domicilio ubicado en el barrio La Estación. Al llegar, constataron que el bebé presentaba signos de falta de oxígeno, con coloración violácea en la boca.

Los profesionales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar y continuaron dentro de la ambulancia. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron revertir el cuadro y se confirmó el fallecimiento.

Según indicaron sus padres, Isa padecía problemas de salud desde su nacimiento y había atravesado múltiples complicaciones médicas. Además, había sido diagnosticado con síndrome de West, una enfermedad neurológica poco frecuente. En algunas de las imágenes compartidas por la familia, se observa al menor con una cánula nasal, lo que evidencia el delicado estado de salud que atravesó durante su corta vida.

La despedida

En otra publicación, la madre informó que el velorio comenzó este martes al mediodía en una sala velatoria de la cochería de la Municipalidad de la Capital, donde familiares y allegados se acercaron para despedir al pequeño.

Mientras tanto, Rawson sigue atravesado por el dolor de una tragedia que dejó una profunda huella y el testimonio desgarrador de una madre que intenta sobrellevar una pérdida irreparable.