"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > rutas

Vialidad Provincial informó sobre las rutas afectadas por material de arrastre

La Dirección Provincial de Vialidad solicitó a los conductores circular con máxima precaución en diversas rutas de San Juan debido a la presencia de material de arrastre tras fenómenos climáticos y la operación de equipos viales en zonas afectadas.

Tras las recientes novedades climáticas, la Dirección Provincial de Vialidad emitió un informe actualizado sobre el estado de las rutas sanjuaninas. La recomendación principal es transitar con precaución en todas las zonas afectadas por material de arrastre y presencia de equipos trabajando.

A continuación, el detalle por departamento:

Valle Fértil

El estado general es transitable con precaución, aunque presenta un sector intransitable debido a socavones y material de arrastre.

Te puede interesar...

  • RP 529 – Ischigualasto: Transitable con precaución hasta la tercera estación (Cancha de Bochas).

  • Camino Sierras de Chaves y Riveros: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • Camino Sierra de Elizondo: INTRANSITABLE, por socavones y material de arrastre.

  • RP 503 – Baldes de Astica: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • RP 510 – Baldes del Rosario – Baldecito: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • RP 516 – Tramo RP 511 a RP 516: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Iglesia

El estado general es transitable con precaución.

  • RP 430 – Angualasto a Parque Nacional San Guillermo: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • RP 483 – Bauchaceta: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • RP 436 – Iglesia a Punta Negra: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • RP 430 – Angualasto a Rodeo: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • RP 405 – Tudcum a Rodeo: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Jáchal

El estado general es transitable con precaución.

  • RP 444 – Camino a Gualcamayo: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • Camino a Cantera El Refugio: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • RP 456 – Calle Eugenio Flores: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Sarmiento

El estado general es transitable con precaución.

  • RP 318 – Desde RN 153 a RP 351 (Cañada Honda): Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • RP 116 – Calle Mendoza Vieja, tramo RN 153 a RN 40 (Colonia Fiscal – sur): Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • RP 172 – Banquinas, tramo RP 301 a RP 295: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • RP 351 – Desde RN 318 a RN 40: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Calingasta

El estado general es transitable con precaución.

  • RP 406 – Tamberías: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

  • RP 12 – Desde km 116 hasta Puente de Pachaco: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

Pocito

Se registra una vía intransitable con desvío habilitado.

  • RP 159 – Calle 6, desde RP 64 (calle Chacabuco) hacia el Oeste: INTRANSITABLE, por hundimiento de losa en puente.

  • RP 155 – Desvío por calle Chacabuco para retomar RP 159: Transitable con precaución.

Temas

Te puede interesar