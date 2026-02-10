Vialidad Provincial informó sobre las rutas afectadas por material de arrastre

-
RP 529 – Ischigualasto: Transitable con precaución hasta la tercera estación (Cancha de Bochas).
-
Camino Sierras de Chaves y Riveros: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
Camino Sierra de Elizondo: INTRANSITABLE, por socavones y material de arrastre.
-
RP 503 – Baldes de Astica: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
RP 510 – Baldes del Rosario – Baldecito: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
RP 516 – Tramo RP 511 a RP 516: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
Iglesia
El estado general es transitable con precaución.
-
RP 430 – Angualasto a Parque Nacional San Guillermo: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
RP 483 – Bauchaceta: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
RP 436 – Iglesia a Punta Negra: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
RP 430 – Angualasto a Rodeo: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
RP 405 – Tudcum a Rodeo: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
Jáchal
El estado general es transitable con precaución.
-
RP 444 – Camino a Gualcamayo: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
Camino a Cantera El Refugio: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
RP 456 – Calle Eugenio Flores: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
Sarmiento
El estado general es transitable con precaución.
-
RP 318 – Desde RN 153 a RP 351 (Cañada Honda): Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
RP 116 – Calle Mendoza Vieja, tramo RN 153 a RN 40 (Colonia Fiscal – sur): Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
RP 172 – Banquinas, tramo RP 301 a RP 295: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
-
RP 351 – Desde RN 318 a RN 40: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
Calingasta
El estado general es transitable con precaución.
Pocito
Se registra una vía intransitable con desvío habilitado.
-
RP 159 – Calle 6, desde RP 64 (calle Chacabuco) hacia el Oeste: INTRANSITABLE, por hundimiento de losa en puente.
-
RP 155 – Desvío por calle Chacabuco para retomar RP 159: Transitable con precaución.