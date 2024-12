Melisa Flores, la primera mujer chofer de Josemaría

El anhelo de pertenecer a una empresa relacionada con la minería siempre estuvo presente en su vida, pero algunas dificultades le impidieron estudiar fuera de su comunidad. Hace dos años, a pesar de las limitaciones, Melisa ingresó al equipo de Huarpe, donde comenzó como vigiladora general en el Proyecto. Su desempeño en este rol le permitió explorar nuevas facetas de la minería y encontrar nuevos aprendizajes.

Gracias a esas experiencias, uno de los momentos más importantes en su carrera fue cuando surgió la posibilidad de realizar el curso de manejo defensivo. En ese momento, Melisa no dudó en aceptar el desafío y afrontar esta nueva oportunidad. “Lo más importante es que siempre sentí el apoyo de mis superiores y el valor del trabajo en equipo. Nos han demostrado que, independientemente de quiénes seamos, todos tenemos la capacidad de afrontar juntos cualquier desafío”, destacó. Esta capacitación fue el punto de partida que la llevó a convertirse en la primera mujer chofer de Josemaría, un hito que marcó un antes y un después en su vida y en su carrera. Melisa enfatiza que este logro fue posible gracias al apoyo constante de sus compañeros, quienes compartieron con ella sus conocimientos y la guiaron desde sus inicios en el Proyecto. “Ahora sé que esta oportunidad no solo está disponible para mí, sino también para muchas más mujeres y eso me llena de satisfacción”, agregó.